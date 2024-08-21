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AI運算加半導體用電創高 台綜院：電力景氣續亮「黃紅燈」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣綜合研究院21日發布年7月台灣EPI電力景氣指數。因人工智慧、高效能運算等新興應用持續熱絡，半導體用電量再創新高，傳統產業溫和復甦，全國產業用電需求持續攀升，7月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.03%，整體產業電力景氣燈號連續三個月呈現揚升的黃紅燈。

台綜院指出，台電高壓以上用電方面，7月整體產業用電量較去年同期成長1.27%，其中製造業用電成長1.08%，服務業用電成長1.99%。

台綜院表示，全球經濟溫和復甦，AI人工智慧、高速運算等新興科技應用需求暢旺，半導體產業產能不斷成長擴充，第3季進入消費電子新品備貨旺季，帶動國內電子產業擴張成長；傳統產業擺脫衰退陰霾，溫和緩步復甦，國內經濟成長持續朝正向發展。

台綜院表示，7月全國產業用電在各產業景氣穩健復甦下，整體產業用電量創兩年以來新高，且外銷訂單連續5個月正成長，國內景氣展望樂觀看待，本院預測2024年7月份經濟成長率為3.8%。

台綜院表示，綜觀來看，7月半導體業及電腦、電子及光學製品業用電量均創下歷年新高，全國產業與製造業也迎來近年用電量高峰，且傳統產業景氣多溫和緩步回升，促使國內經濟成長表現亮眼。歸結國內上半年主要受惠AI人工智慧的技術、資源，重啟半導體新一波產業上升循環周期，預計AI題材長期發酵趨勢不變，下半年相關供應鏈與產業前景樂觀，領航主導國內經濟走向復甦道路。

AI 半導體 景氣燈號

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