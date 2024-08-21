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從大型太陽能電力供應到家戶儲能全面布局 寶晶能源26日起登錄興櫃

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
寶晶能源（6987）通過櫃買中心核准，將於8月26日起登錄興櫃掛牌。圖為寶晶能源董事長蔡佳晋出席能源轉型永續前行論壇。圖／寶晶能源提供（資料照）
寶晶能源（6987）通過櫃買中心核准，將於8月26日起登錄興櫃掛牌。圖為寶晶能源董事長蔡佳晋出席能源轉型永續前行論壇。圖／寶晶能源提供（資料照）

寶晶能源（6987）通過櫃買中心核准，將於8月26日起登錄興櫃掛牌，興櫃認購價為每股42元。寶晶能源2023年度營收7.6億元，較2022年成長214%。今年度上半年營收4.7億元，較去年同期成長達24%，稅後淨利已超過2023年全年度表現。

寶晶能源自2018年成立，實收資本額約37.4億元。成立初期專注於太陽能案場的開發、投資、興建、維運，並長期持有，致力長期穩定的供應潔淨能源，現有併聯量體逾120MW。電力除早期供給台電外，近期多售予加入RE100的企業或與其供應鏈業者，適逢企業大廠對於綠電需求的日益增加，目前87%的營收來自售電收入，成為穩健的收入來源。2024年上半年毛利率來到49%。在光儲合一的儲能系統方面亦為100%自行開發持有，總計達26MW/69MWh建置量體，為業界第一。另參與台電輔助服務中的的調頻備轉AFC項目10.9MW運轉中。

台灣科技產業隨著AI運算、資料中心等需求蓬勃，寶晶能源認為若以現今再生能源裝置容量，潔淨電力將供不應求，因此除了積極推展太陽能、儲能方面建設，更已著手尋求氫能、生質能等業務發展機會。今年上半年與日本最大的綜合營建集團、擁有千萬住宅客戶的日商大和房屋工業公司簽署合作意向書，雙方積極展開台、日兩地合作計畫。2024下半年則將攜手策略夥伴積極拓展澳洲與菲律賓再生能源市場，推動國際間的雙邊合作。

寶晶能源成立六年以來，為首家民間企業使用特高壓GIS升壓站、首度在台灣引進電網級儲能系統大廠Fluence的解決方案、打造台灣首個農電共生的指標性項目、建設首案由60多名地主共同參與的水面型案場，以及在首批光儲標案中獲配最大26MW的儲能系統容量。

寶晶能源總經理陳來進表示，公司下半年將主打潔淨能源結合儲能的解決方案，主要針對新建商辦、住宅等低碳大樓、綠色工地，拓展業務範疇並自源頭讓建築物『從建造到使用』皆更低碳。」

至於外界擔心太陽能電場影響農業，寶晶能源目前已承租屏東大型地塊，並於該地進行超過一年的多方評估及在地溝通。除了委託水保技師及農業顧問進行評估，亦邀請環境團體進行在地訪談。盼透過再生能源及企業的資本投入，改善農村經濟發展現況，並也自主展開環評作業。

寶晶能源蔡佳晋董事長表示，本案若逐步實踐，將對當地就業、經濟產生幫助，也可望減緩人口外移問題。而對國內亟需潔淨電力的半導體業者來說，更有機會滿足他們對再生能源長期、穩定、大量供應的需求。

AI 再生能源 台電 太陽能 營收

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寶晶能源26日登興櫃 每股認購價42元

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