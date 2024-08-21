BTC會議下周一召開 廣達創辦人林百里將任首場主講人

行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）會議將在8月26日（下周一）登場，根據BTC會議公布的最新議程指出，廣達（2382）集團創辦人暨總裁林百里將擔任首場主講人，預期將分享智慧醫療未來發展趨勢。

行政院7月召開BTC預備會議時，BTC會議召集人、國科會主委吳誠文表示，將運用AI科技，發展國產自主化關鍵系統，帶動生醫產業，今年的BTC會議將聚焦智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大面向。

根據BTC會議已公布的議程指出，今年BTC會議的開幕式，將邀請林百里擔任首場主講人，預期他將分享智慧醫療未來發展趨勢，據了解，這是林百里繼2022年首次在BTC會議上發表演說之後，今年再度演講，顯見政府對智慧醫療發展的高度重視。接著整個會議將討論「智慧創新」、「生醫永續」及「健康台灣」三大議題，分別由全心醫藥總裁周慧泉、台灣生物醫藥製造公司執行長張幼翔、以及中研院院士楊泮池三人擔任三場議題的主講人。

吳誠文月前在預備會議上指出，因應賴總統「健康台灣」願景，將以嚴肅態度面對少子、高齡化議題，透過跨部會共同努力，運用人工智慧（AI）等創新科技支持生醫產業發展，以期能精進整體醫療及健保體系運作，減緩醫療院所負擔加重問題，強化醫療照顧並增進民眾健康福祉。

吳誠文強調，在「健康台灣」的國政願景之下，將建置台灣成為「人工智慧之島」，從探求社會需求出發，結合科技業優勢，形成AI應用文化落實於生醫產業等各行各業中，將自主創新研發成果落地成為產品，並推動至大型教學醫院、診所、照顧機構，甚至每個家庭中，以擴大整體市場，形成正向循環的產業發展鏈，促進生醫產業升級。

國科會月前在預備會議上也指出，今年BTC會議將就優化法規環境、跨域科技與人才培育、及「獎勵創新與國際鏈結」等議題，回顧過去一年BTC總體建議的推動成果，並探討未來布局方向。

國科會指出，近年在政府政策支持及推動下，生醫產業推動已具成效，包括再生雙法推動多元治療、癌症次世代基因定序（NGS）納健保給付、培育AI人才橋接產業、醫材產品落地應用等。

吳誠文指出，今年BTC會議將規劃智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大議題，期透過智慧科技發展前瞻技術，搭配相關法規完備，加速產品服務落地，並以跨部會、公私協力機制，打造健康台灣，樂齡幸福社會，帶領台灣生醫產業敲出致勝全壘打。