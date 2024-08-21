快訊

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

AMD研發中心將落腳何處？ 經濟部證實「這2縣市」成大贏家

BTC會議下周一召開 廣達創辦人林百里將任首場主講人

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）會議將在8月26日（下周一）登場，根據BTC會議公布的最新議程指出，廣達（2382）集團創辦人暨總裁林百里將擔任首場主講人，預期將分享智慧醫療未來發展趨勢。

行政院7月召開BTC預備會議時，BTC會議召集人、國科會主委吳誠文表示，將運用AI科技，發展國產自主化關鍵系統，帶動生醫產業，今年的BTC會議將聚焦智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大面向。

根據BTC會議已公布的議程指出，今年BTC會議的開幕式，將邀請林百里擔任首場主講人，預期他將分享智慧醫療未來發展趨勢，據了解，這是林百里繼2022年首次在BTC會議上發表演說之後，今年再度演講，顯見政府對智慧醫療發展的高度重視。接著整個會議將討論「智慧創新」、「生醫永續」及「健康台灣」三大議題，分別由全心醫藥總裁周慧泉、台灣生物醫藥製造公司執行長張幼翔、以及中研院院士楊泮池三人擔任三場議題的主講人。

吳誠文月前在預備會議上指出，因應賴總統「健康台灣」願景，將以嚴肅態度面對少子、高齡化議題，透過跨部會共同努力，運用人工智慧（AI）等創新科技支持生醫產業發展，以期能精進整體醫療及健保體系運作，減緩醫療院所負擔加重問題，強化醫療照顧並增進民眾健康福祉。

吳誠文強調，在「健康台灣」的國政願景之下，將建置台灣成為「人工智慧之島」，從探求社會需求出發，結合科技業優勢，形成AI應用文化落實於生醫產業等各行各業中，將自主創新研發成果落地成為產品，並推動至大型教學醫院、診所、照顧機構，甚至每個家庭中，以擴大整體市場，形成正向循環的產業發展鏈，促進生醫產業升級。

國科會月前在預備會議上也指出，今年BTC會議將就優化法規環境、跨域科技與人才培育、及「獎勵創新與國際鏈結」等議題，回顧過去一年BTC總體建議的推動成果，並探討未來布局方向。

國科會指出，近年在政府政策支持及推動下，生醫產業推動已具成效，包括再生雙法推動多元治療、癌症次世代基因定序（NGS）納健保給付、培育AI人才橋接產業、醫材產品落地應用等。

吳誠文指出，今年BTC會議將規劃智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大議題，期透過智慧科技發展前瞻技術，搭配相關法規完備，加速產品服務落地，並以跨部會、公私協力機制，打造健康台灣，樂齡幸福社會，帶領台灣生醫產業敲出致勝全壘打。

AI 健保給付 林百里

延伸閱讀

電子五哥中唯一未啟動接班 林百里「沒賺錢企圖心」揭廣達3年計畫

廣達乘AI巨浪！傳H100 AI機櫃最快8月出貨

國科會主委籲學子思考社會貢獻 別只想賺代工的錢

打造人工智慧之島 吳誠文：國科會推動跨部會AI應用

相關新聞

再生能源售電業突破75家 公會會員共同簽署《自律規範》

中華民國再生能源商業同業公會今（21）日召開第一屆第4次理監事會議，會議通過《再生能源售電業經營自律規範》，並由公會理事...

中嘉上層股東新名單赫然出現陳泰銘 NCC忙設防火牆

三立入股中嘉案，引發媒體壟斷疑慮，NCC（國家傳播通訊會）要求中嘉上層股東泓順投資必須在8月底前提出新投資人名單。NCC...

核三明年將除役 核廢料存放問題望修法立法解決

台電核三廠二號機明年5月17日將停機，核三進入除役計畫，台電在恆春召開「除役計畫第二階段環境影響評估公聽會」，面對居民質...

新興運用熱絡、半導體用電量創新高 台綜院7月電力景氣指數亮黃紅燈

台灣綜合研究院發布發布2024年7月份台灣EPI電力景氣指數，由於各產業景氣穩健復甦下，全國整體產業用電持續攀升，其中高...

卡關多年…核二室外乾貯明年1月動工興建 2026年底移出爐內用過燃料

卡關多年的核二廠乾貯設施，終於可以動工，台電今（21）日表示，8月中旬收到新北市政府同意核二廠水土保持計畫核備函件，核二...

丁學文專欄／企業決策者像無頭蒼蠅 如何找對方向轉型

愈來愈多企業現在更相信的是大政府思維。這使得大企業愈加重視政經情勢的分析，甚至不惜放下身段巴結各路政治人物。現在的情況是，ESG呼聲已經被就業和愛國主義所取代，另外，保護主義以及美中對峙不會改變，跨國投資只是變得愈來愈棘手。跨國企業決策者愈來愈像無頭蒼蠅般找不到方向，應該怎麼因時制宜，找到最好的處身之道或是轉型方向？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。