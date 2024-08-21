健康台灣委員會21日登場 健保永續、基層護理工作將討論

總統府21日將召開健康台灣推動委員會，首場會議聚焦兩報告案，由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，健保署石崇良部長報告「健保永續-改革及優化」。此次委員會的委員名單除了正副召集人外，涵蓋九位顧問、20位委員。

府院人士指出，賴總統從選前就多次強調，健保制度是台灣的驕傲，明年將迎來健保三十年，為求下一階段永續發展，勢必需要邀集醫界共同商討，推動改革工作。這次健康台灣推動委員會首場，直球面對健保永續議題，展現務實改革決心。

該人士指出，下周即將迎來新政府團隊就職滿一百天，賴總統拋出的「健康台灣」願景並非口號，具體包括推動食品安全建設計畫、兒童醫療照護計畫優化、護理人力政策整備、推出百億癌症新藥基金、擴大心理健康支持方案、強化原住民族健康、智慧醫療結合健康照顧等。

明年度中央政府總預算案，預計將投入607億元，擴大醫療投資，打造「健康台灣」。包括癌症新藥基金將挹注50億元，推動「第五期國家癌症防治計畫」；也將持續推動888計畫，同時啟動「在宅急症照護試辦計畫」，確保長照與醫療銜接整合。

心理健康部分，府院人士表示，心理健康支持方案也擴大為15到45歲青壯世代都可以使用，新政府節奏明快，逐步兌現政見，從生理健康到心理健康政府都要照顧與支持。此外，針對醫療工作環境、護理人力提升上，政府也已經展開各項計畫與方案，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，凸顯賴總統相當重視基層醫護工作環境議題，預期也將成為會中討論重點之一。

此次委員會有九位顧問、20位委員，皆為橫跨不同專業領域的代表，範圍涵蓋不同年齡層、不同族群，更兼顧北中南東區域均衡，可以看出委員會不只要推動「健康台灣」，更要打造「均衡台灣」。

顧問包括北部的台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、長庚醫療體系決策委員會主任委員程文俊、亞東醫院院長邱冠明、中研院生醫轉譯研究中心召集人張鴻仁；中部的彰化基督教醫院總院長陳穆寬；南部的台南市立安南醫院院長林聖哲、高雄醫學大學校長余明隆，以及東部的花蓮慈濟醫院院長林欣榮等。