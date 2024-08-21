新興運用熱絡、半導體用電量創新高 台綜院7月電力景氣指數亮黃紅燈

台灣綜合研究院發布發布2024年7月份台灣EPI電力景氣指數，由於各產業景氣穩健復甦下，全國整體產業用電持續攀升，其中高壓以上用電量較去年同期成長1.03%，主因人工智慧、高效能運算等新興應用持續熱絡，半導體業及電腦、電子及光學製品業用電量均創下歷年新高，加上傳統產業溫和復甦，整體產業電力景氣燈號連續三個月呈現揚升的黃紅燈。台綜院認為AI題材長期發酵趨勢不變，下半年相關供應鏈與產業前景樂觀。

台綜院認為，在各產業景氣穩健復甦下，整體產業用電量創兩年以來新高，且外銷訂單連續5個月正成長，國內景氣展望樂觀看待，預測2024年7月經濟成長率為3.8%。

台綜院指出，全球經濟溫和復甦，AI人工智慧、高速運算等新興科技應用需求暢旺，半導體產業產能不斷成長擴充，第三季進入消費電子新品備貨旺季，帶動國內電子產業擴張成長；傳統產業擺脫衰退陰霾，溫和緩步復甦，7月全國產業用電量較去年同期成長1.27%，其中製造業用電成長1.08%，服務業用電成長1.99%。

製造業方面，台綜院指出，全球AI熱潮持續熱絡，國內電子科技產業生產動能強勁，半導體業、電腦、電子及光學製品業用電量創歷年來新高，加上化學材料業、塑橡膠製品業及機械製造業等傳統產業景氣回升，共同推升製造業7月用電量來到兩年來高點，用電量成長率0.75%，製造業電力景氣燈號連續三個月呈現黃紅燈。製造業外銷訂單連續5個月正成長，整體製造業景氣向上復甦態勢不變。

半導體業部分，因AI、5G、高效能運算等應用強勁需求，先進製程、先進封裝、AI相關族群引領整體產業持續擴增成長，7 月份半導體業用電量再創歷史新高，占全國產業用電量比例高達23.5%，用電量較去年同期成長3.1%，電力景氣燈號連續三個月呈現揚升的黃紅燈。因AI需求持續熱絡，加上第三季智慧型手機新品備貨，帶動晶圓代工、晶片通路等接單增加，電子產品外銷訂單持續成長；與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣持續向上復甦。

化學材料業因第二季產業旺季來臨，業者加速回補供應鏈庫存，部分配合半導體產業需求轉型，提升電子用化學品需求增加，7月用電成長2.2%，電力景氣燈號續呈轉向的黃藍燈。外銷訂單因受到海外同業產能開出影響接單，惟國際油價上漲推升石化產品價格，抵消部分減幅，估化學材料業產業景氣觸底回升。

鋼鐵業因中國大陸經濟下滑，房地產景氣蕭條，鋼市需求大幅縮減，加上中國大陸低價鋼品擾亂市場機制等利空衝擊國內鋼鐵業，致使7月用電量大幅滑落，由正轉為負成長5.6%，電力景氣燈號轉為黃藍燈。基本金屬製品外銷訂單接單增加，惟鋼捲鋼板訂單仍較去年同期減少，鋼鐵業景氣走勢較不樂觀。

綜觀來看，全國產業與製造業也迎來近年用電量高峰，且傳統產業景氣多溫和緩步回升，上半年主要受惠AI人工智慧的技術、資源，重啟半導體新一波產業上升循環週期，預計AI題材長期發酵趨勢不變，下半年相關供應鏈與產業前景樂觀。