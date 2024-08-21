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馳諾瓦攜手美重型運具大廠 拓展美國電動車充電站點

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

電動車充電設備廠馳諾瓦科技（Zerova Technologies）21日宣布，與美國電動重型運具大廠WattEV Inc.合作，將共同開發位於美國加利福尼亞州的三個充電站。因應電動車日益擴大的充電需求與市場，馳諾瓦表示，將持續拓展歐美與亞洲據點，進軍電動車充電設備全球市場。

馳諾瓦指出，此次合作為貨運運輸行業提供可持續性且高效能的充電解決方案，除助力永續綠色運輸願景外，更加速推動全球電動車充電基礎設施，解決商務車隊在充電空間與時間限制的問題。三個充電站分別為加利福尼亞州的聖貝納迪諾充電站、貝克斯菲爾德貨運中心充電站以及長灘港充電站，共建置56個充電設備，可提供超過百台商務卡車充電需求，為加州提供強大的充電基礎設施。

其中聖貝納迪諾充電站為南加州內陸的貨運樞紐中心，預計建立12個360kW超高速充電設備，最高可同時為24輛卡車充電，一台電動卡車電力從0到80%只需2到3小時即可充滿，大幅提升商用效率，此站點將計畫擴展電力到MCS充電系統，更有效率的提升商務卡車的充電需求。

貝克斯菲爾德充電站則位於貨運中心，透過多元化的充電方案選擇滿足不同車型的電力需求。此站點配置16台360kW超高速充電設備以及15台240kW快速充電設備，是WattEV卡車車隊首個引進MCS充電系統的充電站，可縮短卡車75%的充電時間，大力協助長途、零碳排運具成功的重要步驟。

長灘港充電站則專為高效運輸設計，共建置13個360kW充電設備，可同時為26台電動卡車充電，並計劃於2026年升級擴張電力為MCS充電系統。

台電 美國 電動車

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