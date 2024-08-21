卡關多年…核二室外乾貯明年1月動工興建 2026年底移出爐內用過燃料

卡關多年的核二廠乾貯設施，終於可以動工，台電今（21）日表示，8月中旬收到新北市政府同意核二廠水土保持計畫核備函件，核二廠室外乾貯設施預計2025年1月開始動工興建，2026年底前開始移出反應爐內燃料，經濟部長郭智輝今日出席活動時表示，感謝新北市政府的同意，讓台電可以開始準備將用過核廢料取出存放。

核一、核二廠用過燃料棒退出爐心持續有進展，核一廠室外乾貯設備日前已取得新北市政府的水保許可，台電董事長曾文生日前表示，力拚今年將第一束用過燃料棒自爐心取出。

至於室外乾貯設施尚未動工的核二廠，現在有好消息，台電證實已收到新北市政府同意核二廠水土保持計畫核備函件，目前核二廠正在等待完成公開說明會及其他準備作業，預計將於2025年1月開始動工，並於2026年底開始移出反應爐內的燃料。

郭智輝今日陪同行政院長卓榮泰出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮，會後針對核電延役及核廢料議題做出回應。

郭智輝表示，核一、核二、核三都有核廢料，核廢料要先取出存放，才能做後續處理，這部分因為需要地方政府的許可才能啟動，現在已有進度，感謝新北市政府同意用過燃料棒移動，一切按計畫進行中。