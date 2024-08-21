首次最低工資審議會9月召開 卓榮泰先喊加薪

最低工資審議會9月4日召開，這是最低工資法上路後首次召開，最低工資不排除會連續9年調漲，行政院長卓榮泰今（21）日表示，下個月會討論最低工資調整，「拜託各位產業能夠一併來加薪，讓國家經濟發展果成果由全民共享」。

卓榮泰今天出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮致詞時，提到明年軍公教加薪，並對9月召開的最低工資審會提出看法，表態支持企業一起實施加薪。

卓榮泰致詞時表示，台灣在智慧產業各方面在全球市場占據領先地位，除了在硬體設備製造上居於領先外，也會持續加強智慧產業軟體的應用，政府要將台灣引領至AI應用的時代，將AI融入各產業及民生，甚至融入政府部門。

卓榮泰說，驅動創新才能普惠大眾，創新後研發的產品要能全民共享，就像台灣經濟發展的果實也應由全民共享一樣，政府幫助高科技業繼續在國際上領先，也協助中小微企業實質轉型，「我們一方面也對軍公教人員實質加薪，下個月我們也會考慮到我們的最低薪資，要如何合理地調整，所以還是要附帶一句，也拜託各位能夠產業能夠一併來加薪，讓國家經濟發展的成果讓全民來共享。」

卓榮泰日前針對加薪議題曾表示，不能漏掉需要被照顧的一群人，雖然無法斷言最低工資調整比率。

針對最低工資法上路後的首次最低工資議會，外界充滿期待，日前全產總新任理事長戴國榮就呼籲，最低工資至少漲4％；卓榮泰日前受訪時也表示，軍公教待遇明年調升3％，政府不會漏掉勞工，賴清德總統已指示研議調整多少比率能讓社會安定，並符合產業財務負擔及勞工生活需求，預期首次會期的最低工資調幅不會太少。