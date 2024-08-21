半導體大廠AMD來拜會 陳其邁：全力支持進駐亞灣設立研發中心

半導體大廠AMD（超微）已獲經濟部核准投資計畫，進駐台灣設立首座研發中心。超微美國總公司昨天拜會高雄市府，雙方就半導體、AI研發生態系交流交換意見，也針對合作計畫進一步討論，市長陳其邁表示，高雄AI產業聚落逐漸成形，全力支持超微落腳高雄。

繼NVIDIA（輝達）算力中心、IC設計大廠信驊科技、AI軟體服務商Skymizer先後進駐亞灣區，高市府積極爭取AMD加入亞灣區，擴大半導體產業的能量。

超微資深副總裁王啟尚昨天率領高階團隊與陳其邁會面，副市長林欽榮、羅達生和相關局處首長也一同出席，展現對雙方合作的高度重視。

陳其邁指出，全球半導體產業快速成長，高雄正邁向科技與智慧製造之都，在原有的封測與製造基礎上，持續推動腦力密集的上游軟體研發，與晶片設計領域發展。

近半年來，IC設計大廠信驊科技和AI軟體服務商Skymizer已宣布規劃進駐高雄，上周，南部晶片設計產業推動基地正式啟用，高雄半導體產業鏈更加完整，上游研發量能也逐步擴張。

陳其邁強調，市府將透過打造穩定、友善的投資環境，與國際產業發展接軌，讓企業能夠在此地蓬勃發展，並持續爭取國內外領航企業深耕高雄，期待AMD的加入，讓高雄成為全球先進半導體與AI聚落的關鍵基地。

陳其邁提到，亞洲新灣區也推出企業空間進駐及人才招募優惠措施，以吸引國際高階研發人才進駐，推動國際型智慧科技解決方案及創新商業模式驗證。期望激發更多創新人才的創意，讓高雄成為適合工作與生活的城市，共同開創未來無限可能。

高市經發局長廖泰翔表示，經濟部已核准AMD的投資計畫，規劃開發AI軟硬體前瞻技術。高雄擁有日月光及中山大學等產學研力量，再加上清華大學及陽明交大等頂尖學府進駐，高雄的先進科技發展如虎添翼。