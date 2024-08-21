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遭低價傾銷台灣模具業做三休四 卓榮泰承諾阻不公平競爭

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣模具業受中國低價競爭打擊，現在做三休四，行政院長卓榮泰承諾協助業者阻擋不公平競爭。記者陳儷方／攝影
台灣模具業受中國低價競爭打擊，現在做三休四，行政院長卓榮泰承諾協助業者阻擋不公平競爭。記者陳儷方／攝影

Temu與SHEIN以低價策略行銷，給歐美各國零售業帶來莫大壓力，台灣也同樣面臨來自中國的低價行銷，台灣區模具公會理事長張和明21日當面向行政院長卓榮泰喊話，台灣模具產業因為中國大陸的低價競爭而受到嚴重打擊。卓榮泰回應表示，產業遭遇不合理的低價競爭，政府會想辦法阻擋。

卓榮泰21日出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮致詞，模具公會、自動化與機器人協會等公協會理事長也參加開幕典禮。

張和明指出，中國大陸的模具業因為需求嚴重下滑，整體模具價格跌價非常嚴重，他們的價格只有台灣模具業的7、8成，導致現在台灣模具進口量有70％是來自中國，嚴重打擊台灣模具產業，模具業有很多已經做四休三、做三休四。

張和明表示，面對如此的困境，模具工會為了輔導業者升級，提升競爭力，在經濟部產發署的指導下，成立台灣模具先進材料成型技術中心研發中心，執行模具製造應用轉型升級計畫，及模具產業高階製造升級計畫，協助國內模具業者，快速導入工業4.0，並推動智慧製造、數位化、自動化，在產業形成一股浪潮，期待智慧製造跟數位轉型，可成為推動模具業產業邁向高質化發展的力量。

張和明呼籲政府支持模具業，因為模具業是未來工業製造的一個主力，很需要獲得上中下游所有產業的支持。

卓榮泰致詞立刻回應模具公會，「剛剛張理事長一席話，再度刺痛我的內心」，慶幸台灣有護國神山及群山，但台灣的小中微型企業及傳產，始終是台灣最重要的經濟命脈，神山或群山重要的是旁邊這些護國的產業要累積起來。台灣產業若遭遇低價競爭、不合理的競爭，政府會設法阻擋這種對台灣不當的、經濟上不公平的競爭。

卓榮泰表示，台灣歡迎經濟自由、公平競爭，但不接受低價傾銷，也不接受劣質品來取代取代台灣的高品質產品，他向產業保證，政府有決心做到。

此外，卓榮泰透露，明年預算針對中小企業振興方案增加很多經費，共編列105億元來協助產業，台灣今年第2季的經濟成長率達5.09％，未來不論是外銷訂單或各種經濟數據要能保持良好成績，都是需要產業者通力合作。

卓榮泰也表示，台灣現在強項是AI製造業，但未來政府將把台灣引領至AI應用時代，希望AI融入各種產業、各種民生，甚至融入政府部門，驅動創新才能普惠大眾，他還順帶提到軍公教明年加薪，而9月就要召開最低工資審議會，考慮最低薪資如何調整比較合理，他拜託各產業一起來加薪，讓國家經濟發展的成果，與全民共享。

AI 卓榮泰

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