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7月主動式基金 多重資產型規模大增逾150億最多

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

7月主動式基金中，其中多重資產型基金規模大增逾150億元，除成長最多外，更連續三個月規模遞增。法人表示，多重資產基金在市場波動下攻守兼備，能有效掌握潛力收益。

投信投顧公會近日公布最新基金規模資訊，以各類型基金規模增加狀況來看，隨著國內ETF投資風氣不減，7月份基金規模增加最多的兩大類別為債券ETF與台股ETF。

其中，規模增加第三多的類型則為多重資產型基金，7月規模增加152億元至2506.3億元，為主動式基金類型中增加最多者，且為連續三個月規模遞增。

法人分析，隨先前金融市場因降息預期增溫、AI科技題材驅動而先後來到高點，並於7月逢高點回調之漲跌更迭期間，訴求股債資產靈活布局、穩健因應市況變化的多重資產基金也持續受到投資人青睞。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，以全球景氣領頭羊美國來看，之前較僵固的住房成本開始回落，通膨延續下滑趨勢，部分經濟數據雖趨緩，但整體保有韌性，故美國經濟不至陷入衰退，而在物價壓力獲得舒緩下，也給予聯準會降息彈性。

再者，自企業基本面而言，儘管面對高利率環境，美國企業大多數仍於第2季繳出不錯財報，隨著貨幣政策緊縮不再，也有助於減輕企業資金成本壓力，預期企業營運可望維持穩健表現，同時也對股市帶來更多支撐與動能。

ETF 美國經濟

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