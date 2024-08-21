「農漁民等到什麼？」賴正鎰：國土計畫法應延緩上路

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰21日指出，多位縣市長近來接連出面反映明年即將實施的國土計畫法，仍存在爭議與隱憂，建議中央政府能夠再延緩二至三年，讓各縣市政府有更多時間辦說明會，同時完善施行細則與相關子法的訂定，再來實施。

賴正鎰表示，國土計畫法的立法目的是為了國土永續發展，但各地方政府在規劃過程中，面臨了一些共同的爭議點和挑戰，這些問題包括一、各地區在劃分土地使用分區時，部分地區認為劃分方式未能兼顧地方經濟發展與環境保護。

二、許多地方政府擔心國土計畫法對於農地保護的規定會限制都市發展，特別是在人口增長或經濟發展需求較高的地區，五年才能通盤檢討一次，這種限制可能會導致發展機會的喪失。

三、在一些快速發展的縣市，公共設施用地的劃定和規劃不夠充足，無法滿足未來人口增長的需求，可能導致交通擁堵、基礎設施不足等問題。

四、地方自主性與中央集權的矛盾：一些縣市政府認為國土計畫法給予中央政府過多的決策權，減少了地方的自主性，這可能導致地方需求，無法被充分考量。

五、各地區普遍擔心國土計畫法的實施細則複雜且難以執行，在土地徵收、補償及規劃變更等方面，缺乏明確指引，可能導致實務操作困難。

賴正鎰表示，國土計畫法中的農一建蔽率為30％、容積率為90％；農二建蔽率50％、容積率為120％。

但過去「區域劃分法」土地使用管制規劃，農產與水產加工廠土地，這些特定目的事業用地，建蔽率可達60％、容積率甚至可達180％，等於國土計畫法一旦實施後，可使用的建蔽率與容積率都直接砍半，也就是可以用來蓋建築的樓板面積縮水一半，這對有心發展農產與從事農業的農友來說，情何以堪？

他說，內政部國土署推動執行的國土計劃法是百年大計，但相對在農業大縣的彰化縣、嘉義縣、雲林縣、屏東縣等農漁大縣，當地的農漁民們可以說是「苦守寒窯一輩子」，但最終他們等到的是甚麼？

他表示，老人家跟他們的下一代，不該只是換來更貧窮的生活，而是中央應該透過多元化的補助方式，與地方政府共同一起維護農地與自然生態，才是真正的共同守護台灣這塊土地，盡量做到持有土地的公平性。

他建議政府可參考德、英的作法，被劃定為「農一」、「農二」的地主，政府應給予一定土地補償機制，土地獲利者須付出更多成本與代價，繳交較高土地增值稅或持有稅並將這些稅款收入專款專用，作為減稅或建設農村更多現代化建設或農業設施。

另外，在罰則與檢舉制度方面，政府也應思考一下，是否訂得過高、過嚴？像是現有「區劃法」違反分區使用，處新台幣6至30萬元罰緩，但現在的國土計畫法第38條雖符合地目，但使用項目未經許可，罰30至150萬元；若從事未符合國土功能分區分類使用原則，可罰100至500萬元，並不符合比例原則。

他表示，國土計劃法預計明年四月就要上路實施，雖各縣市政府密集舉辦公聽會與下鄉說明會，但多數地主仍難在短期內搞懂新法令，他建議政府應再延後二、三年，以求這段期間，地方與中央能密集溝通與協調，確保地方需求和意見能夠被充分納入國土計畫的制定過程中，以減少計畫實施後的爭議。

同時在土地使用規劃上應設立彈性機制，允許地方根據實際情況調整土地用途，特別是在面臨快速變化的經濟與社會需求時，提供更多調整空間。