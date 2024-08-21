聽新聞
test
0:00 / 0:00
7月外銷訂單 意外連5紅
外銷訂單意外連五紅。經濟部公布七月外銷訂單金額為五百點三億美元，較去年同期成長百分之四點八，表現優於預期，經濟部統計長黃于玲表示，主要是受惠於高效能運算及ＡＩ（人工智慧）的熱絡商機，以及國際品牌行動裝置上游備貨潮帶動，使得電子產品及資通訊產品接單表現均優於預期。
統計處上月預估七月外銷訂單年增百分之二點六至百分之一點六，但結果出乎意料之外，不僅正成長，年增幅度甚至遠高於預期，對於八月外銷訂單看法，經濟部預估規模為四百九十一億美元至五百一十一億美元，年增率為負百分之一點九至百分之二點一。
黃于玲說，隨著全球景氣緩步擴張，加上消費性電子新品備貨效應及ＡＩ、高效能運算、雲端產業等需求持續熱絡，為七月帶來五百億美元規模訂單，七大類貨品中，僅化學品接單金額衰退。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言