7月外銷訂單 意外連5紅

外銷訂單意外連五紅。經濟部公布七月外銷訂單金額為五百點三億美元，較去年同期成長百分之四點八，表現優於預期，經濟部統計長黃于玲表示，主要是受惠於高效能運算及ＡＩ（人工智慧）的熱絡商機，以及國際品牌行動裝置上游備貨潮帶動，使得電子產品及資通訊產品接單表現均優於預期。

統計處上月預估七月外銷訂單年增百分之二點六至百分之一點六，但結果出乎意料之外，不僅正成長，年增幅度甚至遠高於預期，對於八月外銷訂單看法，經濟部預估規模為四百九十一億美元至五百一十一億美元，年增率為負百分之一點九至百分之二點一。

黃于玲說，隨著全球景氣緩步擴張，加上消費性電子新品備貨效應及ＡＩ、高效能運算、雲端產業等需求持續熱絡，為七月帶來五百億美元規模訂單，七大類貨品中，僅化學品接單金額衰退。