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菲國直聘看護工可來台

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
看護工示意圖。記者余承翰／攝影
看護工示意圖。記者余承翰／攝影

勞動部長何佩珊昨（20）日表示，第九屆台菲勞工會議達成七項共識，其中一項是擴大台菲直聘專案選工對象，除製造業外，將新納機構看護工。

雙方也同意共同推動移工留才久用方案，菲國同意將協助我方雇主聯繫延攬曾受聘雇但已返回菲國、無法聯絡的移工，回台轉任中階技術工作。

本屆台菲勞工會議日前在菲律賓舉行，何佩珊率團出席。何佩珊昨天與勞動力發展署長蔡孟良說明會議共識。

蔡孟良表示，台菲「直接聘僱計畫瞭解備忘錄」期限將至，此次會議討論更新部分條文，包括擴大直聘專案選工，菲方同意將機構看護工納入直聘專案選工，新版MOU簽署期程尚未定案。

蔡孟良指出，目前台菲直聘專案選工僅開放製造業，2016年至今，國內以直聘專案選工方式引進約2,000人，其中有八成為菲國移工。此次菲國表達盼輸出更多具備照護專業人力，因此將機構看護工納入直聘專案選工業別。

台菲也將持續推動留用中階技術人才；菲國同意外國仲介公司應負擔追蹤移工赴台工作後狀況，由我方提供外國仲介未善盡職責情事，並由菲方查處。

何佩珊 看護 移工

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