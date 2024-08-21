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7月銷美暢旺 東協訂單下滑

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部統計，7月我國自美國接單金額達163.4億美元，年增14.3%，增幅創2022年4月以來最高。經濟部統計處長黃于玲指出，包括美國、歐洲、日本7月訂單皆為正成長，主要反映智慧手機新品備貨潮及高階筆電訂單增加。

至於7月中國大陸訂單金額106.6億美元，微減0.1%，黃于玲說，主因大陸化學品產能開出，導致減少對我下單。

東協7月訂單金額82.5億美元，年減6.2%，為今年以來最深跌幅。黃于玲說，去年7月東協有筆大單墊高基期，8月東協接單有望轉為正成長，長期仍看好供應鏈轉移帶動東協對我增加下單。尤其是7月東協訂單中，電子產品雖減少15.9億美元，但資訊通信產品也增加7.2億美元。

黃于玲分析，美國7月訂單年增20.5億美元，其中電子產品訂單就增加18.2億美元，主要項目就是晶圓代工、記憶體、印刷電路板等，都是反映新品備貨潮；另外AI伺服器訂單也增加，反映AI需求。

除美國訂單大成長外，7月歐洲訂單金額69.7億美元，年增6.1%，已連兩個月正成長；7月日本訂單29.2億美元，年增2.4%，更是二年多負成長趨勢中首度翻紅。

黃于玲分析，從我主要接單地區，都看得到筆電訂單增加，代表終端需求逐步回升，只是並非所有貨品需求都回升。

至於大陸接單微減，加上大陸政經情勢不明朗，是否影響未來下單？黃于玲表示，大陸生產及出口現維持一定成長，惟內需偏弱，房地產投資負成長仍在擴大中，累計固定投資成長率逐步縮小，代表投資力道偏弱，未來情勢有待觀察。

東協 美國

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