7月機械接單增13% 8月續強
經濟部統計處長黃于玲昨（20）日指出，7月我國機械貨品接單16.7億美元，年增13.4%，隨全球經濟緩步復甦，加上半導體業者積極擴產，帶動半導體設備、自動化設備需求增加，預期8月機械接單持續正成長。
7月機械產品接單以來自美國、東協各增0.6億美元較多。
黃于玲坦言，機械業中的工具機訂單仍在負成長。不過只要景氣復甦，半導體廠投資持續擴大，有利於機械接單繼續成長。
七大接單貨品中，有四項屬傳產貨品，7月接單中，僅化學品接單金額14.7億元，年減0.6%。黃于玲說，主因中國大陸產能過剩，惟國際油價上漲推升石化產品售價，抵銷部分增幅。
黃于玲分析，面對大陸產能開出，我業者若在當地有通路或有產線，受到影響較小。此外隨終端需求緩步回升，加上業者積極開拓其他市場，化學品接單仍有機會轉為正成長。
7月基本金屬製品接單21.7億美元，年增4.8%，主因金屬製品接單增加，惟鋼捲鋼板訂單較上年同月減少，抵銷部分增幅；塑橡膠製品接單16.5億美元，年增4.1%。
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