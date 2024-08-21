7月外銷訂單連五紅 優於預期…本月看增11%

經濟部昨（20）日發布7月外銷訂單金額500.3億美元，為歷年同月第三高，年增4.8%、優於預期，為連五紅。經濟部分析，主因AI需求強勁，下半年進入消費性電子新品銷售旺季，有助支撐接單動能。

今年下半年接單會有「蘋果光」？經濟部統計處長黃于玲表示，不管陸系或美系消費性電子新品都有機會，接單可期。她表示，預期我接單會呈逐季成長。經濟部預估8月接單金額有望年增11%。

經濟部上月原預估7月接單可能年減2.6%至年增1.6%，昨日揭曉結果，7月外銷訂單500.3億美元，月增9.8%，年增4.8%，不畏去年高基期，表現優於預期。且是繼去年11月之後，睽違七個月重返500億美元整數大關。

七大貨品接單中，僅化學品呈年減，其餘六大貨品皆呈正成長。

黃于玲指出，7月接單除反映新興科技應用持續擴增，AI需求強勁外，也有看到筆電（含平板）訂單增加，尤其是高階筆電、如AI筆電，以急單方式因應。

至於手機訂單，她表示，7月處在新舊手機交接期，目前還未看到手機訂單增加，但已看到消費性電子新品備貨效應，主要是電子上游備貨，包括晶圓代工、記憶體、印刷電路板、被動元件等。

經濟部統計顯示，7月資訊通信產品訂單141.3億美元，是歷年同月第四高，月增10.9%，年增11%，主要因人工智慧及雲端產業需求熱絡，帶動伺服器訂單續增，加上筆電、顯示卡接單增加。

7月電子產品接單181億美元，寫下歷年同月新高，月增16.5%，年增2.2%，主因AI需求強勁，國際品牌智慧手機新品備貨效應，帶動晶圓代工、晶片通路等接單增加。

光學器材接單17.8億美元，月減0.4%，年增7.8%，因部分手機新品備貨，帶動光學鏡頭接單成長，加上光學檢測及量測設備訂單續增所致。

展望未來，經濟部表示，受主要國家貨幣政策動向、地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球景氣復甦力道，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，將支撐外銷接單成長。