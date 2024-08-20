快訊

馬斯克X平台賴帳！不只緯穎 這家伺服器台廠也曾吃悶虧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳產接單只剩「這一項」未轉正 機械接單因半導體擴產而轉正

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
高雄港。圖/本報資料照片
高雄港。圖/本報資料照片

經濟部統計處長黃于玲20日指出，7月我機械貨品接單16.7億美元，年增13.4%，隨著全球經濟緩步復甦，加上半導體業者積極擴產，帶動半導設備、自動化設備需求增加，預期8月機械接單持續正成長。

我七大接單貨品中，有四項屬傳產貨品，7月接單中，僅化學品接單金額14.7億美元，年減0.6%。黃于玲說，主要是中國大陸產能過剩影響，惟國際油價上漲推升石化產品售價，抵銷部分增幅。

黃于玲分析，面對中國大陸產能開出，我業者若在當地有通路或有產線，受到影響較小。此外，隨著終端需求緩步回升，加上業者積極開拓其他市場，化學品接單仍有機會轉為正成長。

7月基本金屬製品接單21.7億美元，年增4.8%，主因金屬製品接單增加，惟鋼捲鋼板訂單較上年同月減少，抵銷部分增幅；塑橡膠製品接單16.5億美元，年增4.1%，主因塑膠製品訂單回升，加以下游橡膠手套客戶回補庫存致接單成長。

7月機械產品接單16.7億美元，年增13.4%，連續2個月正成長；黃于玲指出，以接自美國、東協各增0.6億美元較多。

黃于玲坦言，機械業中的工具機訂單仍在負成長。不過只要景氣復甦，半導體廠投資持續擴大，有利於機械接單繼續成長。

半導體

延伸閱讀

優於預期！7月外銷訂單金額破500億美元 年增4.8%連五紅

AI需求續熱 7月外銷訂單500.3億美元年增4.8%

白宮：中國再列管三種芬太尼前驅化學品 這是寶貴一步

台積電首次發布人權報告書 期待更多對話與溝通並實現共好

相關新聞

傳產接單只剩「這一項」未轉正 機械接單因半導體擴產而轉正

經濟部統計處長黃于玲20日指出，7月我機械貨品接單16.7億美元，年增13.4%，隨著全球經濟緩步復甦，加上半導體業者積...

手機備貨、高階筆電訂單來了！7月美國接單年增14.3% 二年來最高成長

經濟部統計處20日指出，7月我自美國接單金額達163.4億美元，月增10.5%，年增14.3%，增幅創2022年4月以來...

蘋果光亮了嗎？7月外銷訂單連五紅

外銷訂單意外連五紅。經濟部今日公布7月外銷訂單金額為500.3億美元，較去年同期成長4.8％，表現優於預期，經濟部統計長...

全球數位人權會議明年2月在台舉行 探討AI、數位治理

全球最大科技與人權會議「全球數位人權大會」(RightsCon），將於明年2月24至27日來台舉辦，數位發展部今（20）...

台菲擴大直聘有共識！專案選工對象 新增機構看護工

時隔近5年，第9屆台菲勞工會議14日在菲律賓舉辦雙邊部長級勞工會議，我方由勞動部長何佩珊率團出席，會議達成7項共識，其中...

優於預期！7月外銷訂單金額破500億美元 年增4.8%連五紅

經濟部20日發布7月外銷訂單金額500.3億美元，為歷年同月第三高，年增4.8%，較預期表現佳。經濟部統計處長黃于玲表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。