快訊

馬斯克X平台賴帳！不只緯穎 這家伺服器台廠也曾吃悶虧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機備貨、高階筆電訂單來了！7月美國接單年增14.3% 二年來最高成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部統計處長黃于玲指出，美國7月訂單，和去年同期相較，年增20.5億美元，其中電子產品訂單就增加18.2億美元。筆電示意圖。 圖／聯合報系資料照片
經濟部統計處長黃于玲指出，美國7月訂單，和去年同期相較，年增20.5億美元，其中電子產品訂單就增加18.2億美元。筆電示意圖。 圖／聯合報系資料照片

經濟部統計處20日指出，7月我自美國接單金額達163.4億美元，月增10.5%，年增14.3%，增幅創2022年4月以來最高。經濟部統計處長黃于玲指出，包括美國、歐洲、日本7月訂單皆為正成長，主要是反映智慧手機新品備貨潮、及高階筆電訂單增加。

至於7月中國大陸訂單金額106.6億美元，微減0.1%，黃于玲說，主要中國化學品產能開出，導致減少對我下單。

東協7月訂單金額82.5億美元，年減6.2%，黃于玲說，去年7月東協有一筆大單致墊高基期，8月東協接單有望轉為正成長，長期仍看好供應鏈轉移帶動東協對我增加下單。尤其是7月東協訂單中，電子產品雖減少15.9億美元，但資訊通信產品也增加7.2億美元。

黃于玲分析美國7月訂單，和去年同期相較，年增20.5億美元，其中電子產品訂單就增加18.2億美元，主要項目就是晶圓代工、記憶體、印刷電路板等，都是反映新品備貨潮；另外AI伺服器訂單也增加，反映就是AI需求。

除了美國訂單大成長外，7月歐洲訂單金額69.7億美元，年增6.1%，已連續2個月正成長；7月日本訂單29.2億美元，年增2.4%，更是長期二年多負成長趨勢中首度翻揚。

黃于玲分析，從我主要接單地區，都看得到筆電訂單增加，這代表終端需求逐步回升，只是並非所有貨品需求都回升。

至於中國大陸接單微減，加上大陸政經情勢不明朗，是否影響未來下單？黃于玲表示，中國大陸生產及出口現維持一定成長，惟內需偏弱，它房地產投資負成長仍在擴大之中，累計固定投資成長率逐步縮小，代表投資力道偏弱，未來情勢仍有待觀察。

東協 美國

延伸閱讀

跨黨派立委觀選美國大選 與民主黨政要交流

優於預期！7月外銷訂單金額破500億美元 年增4.8%連五紅

通用汽車全球裁員逾1000人 美國約占五成

AI需求續熱 7月外銷訂單500.3億美元年增4.8%

相關新聞

傳產接單只剩「這一項」未轉正 機械接單因半導體擴產而轉正

經濟部統計處長黃于玲20日指出，7月我機械貨品接單16.7億美元，年增13.4%，隨著全球經濟緩步復甦，加上半導體業者積...

手機備貨、高階筆電訂單來了！7月美國接單年增14.3% 二年來最高成長

經濟部統計處20日指出，7月我自美國接單金額達163.4億美元，月增10.5%，年增14.3%，增幅創2022年4月以來...

蘋果光亮了嗎？7月外銷訂單連五紅

外銷訂單意外連五紅。經濟部今日公布7月外銷訂單金額為500.3億美元，較去年同期成長4.8％，表現優於預期，經濟部統計長...

全球數位人權會議明年2月在台舉行 探討AI、數位治理

全球最大科技與人權會議「全球數位人權大會」(RightsCon），將於明年2月24至27日來台舉辦，數位發展部今（20）...

台菲擴大直聘有共識！專案選工對象 新增機構看護工

時隔近5年，第9屆台菲勞工會議14日在菲律賓舉辦雙邊部長級勞工會議，我方由勞動部長何佩珊率團出席，會議達成7項共識，其中...

優於預期！7月外銷訂單金額破500億美元 年增4.8%連五紅

經濟部20日發布7月外銷訂單金額500.3億美元，為歷年同月第三高，年增4.8%，較預期表現佳。經濟部統計處長黃于玲表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。