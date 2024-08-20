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富邦人壽決議 投資「鑽石一號」、「鑽石高新」、增資比利時不動產

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦人壽20日舉行董事會，通過承諾投資「鑽石一號」、「鑽石高新」，預計投資金額以不超過各10億元且不超過被投資對象實收資本額25%，為一次認股，分次發行；另外，富邦人壽董事會也通過對比利時布魯塞爾不動產Fubon Ellipse (Belgium) S.A.的增資案，交易總金額為歐元1.88億元。

富邦人壽指出，鑽石一號、鑽石高新為創投基金，預計規模為各50至80億元，將由鑽石生技投資公司負責管理投資事宜，投資領域以生技醫療技術與產品為主，投資區域以美國及台灣為主，亦可能投資於其他具投資機會的國家，對台灣投資金額原則上不低於20%。另外，鑽石一號將著重於投資處於擴充期及成長期之生技醫療產業，鑽石高新則將著重於投資生技醫療技術與產品處於中晚期之公司。

富邦人壽表示，台灣政府於2017年起推動「5+2產業創新-生醫產業創新推動方案」，聚焦製藥、醫療器材、應用生技及健康福祉；並自2021年起，整合成「六大核心戰略推動方案–台灣精準健康戰略產業」，帶進智慧科技與創新製造，在生醫方案奠定的基礎下，共同推動精準健康政策。期許透過投資鑽石一號、鑽石高新，支持生技醫療產業發展，協助推動台灣經濟轉型及創造就業機會，亦可望參與全球生技醫療產業成長，取得長期獲利機會。

富邦人壽於今天董事會也通過對比利時布魯塞爾不動產Fubon Ellipse (Belgium) S.A.增資發行的普通股，交易總金額為歐元1.88億元，ELP為富邦人壽100%持有的子公司，本次增資為因應ELP營運及改裝所需。

富邦人壽 鑽石生技

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