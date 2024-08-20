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國人瘋出國 第2季旅行收支逆差寫歷年單季次高

中央社／ 台北20日電

中央銀行今天公布第2季國際收支，其中的旅行收支逆差達23.4億美元，寫下歷年單季次高紀錄，僅次於2023年第3季水準，原因就是國人熱愛出國，出國人次遠高於外國來台旅客所致；而台積電等科技大廠強化海外投資布局，則使對外直接投資淨額寫下歷史新高。

央行統計，113年第2季經常帳順差218.2億美元，金融帳淨資產增加145.7億美元，央行準備資產增加54.6億美元。

經常帳方面，商品貿易順差208.2億美元，較去年同季減少12.2億美元，主要是因人工智慧（AI）供應鏈分工運作及出口引申需求增加，積體電路及資通產品進口擴增，導致進口增額大於出口增額。

央行官員說明，全球吹起AI熱潮，新興科技運用需求大爆發，從海關出口統計也可看出，今年以來出口交出好成績，最大貢獻就是AI；而在全球分工的情況下，台灣也需要進口相關零組件，所以AI商機帶動出口的同時，進口需求也會增加。

經常帳底下除了商品貿易，還有服務貿易，央行官員指出，今年第2季的服務收支逆差擴大至40.6億美元，寫下歷年單季次高的水準，關鍵就是國人瘋出國，旅行支出增加所致。

金融帳方面，今年第2季直接投資淨資產增加65.4億美元，其中，居民對外直接投資淨增加107億美元，外資來台直接投資淨增加41.6億美元。

央行官員表示，對外直接投資突破百億、衝上107億美元，創下歷史新高，主因是科技業對外投資所致；根據投審會資料，台積電於美國、日本進行投資，其他科技業者也有對外投資。

累計113年1至2季，經常帳順差514.9億美元，金融帳淨資產增加435.9億美元，央行準備資產增加51.3億美元。

儘管台灣金融帳長期呈現淨流出，央行說明，經常帳是統計對外商品及服務等的交易，如果商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差，而國外收入大於支出的情況下，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

央行表示，對外淨債權的增加，如果是民間部門持有，就是金融帳淨資產的增加；如果由貨幣當局持有，則是準備資產的增加。經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、韓國、德國及台灣等，金融帳淨資產多呈增加。

央行

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