機械公會與精呈科技合辦 TPS 精實融合數位成果觀摩會

台灣機械公會20日下午，聯手精呈科技舉辦「TPS精實與數位融合成果觀摩會」，吸引60餘位推動精實改善的產學研專家及業者共襄盛舉。經濟部產業發展署主任秘書林德生對機械公會一路以來，在機械業大力推動精實管理，並網羅各界TPS資深顧問專家學者共同投入輔導等努力，給予高度肯定。

林德生致詞時表示，過去幾年來，智慧機械產業推動方案已有顯著成效，包括協助國內機械產業與製造業導入數位化，而藉由數位化讓機器設備運作及製程訊息可視化，讓企業經營過程的「浪費」如機台閒置、在製品過多等隨之浮現，而精實管理就是消除浪費的最好解方。

20日的成果觀摩會，包括機械公會理事長莊大立、精呈科技總經理張瑞成等人都到場見證，對產業發展署深入產業需求，提供計畫補助等政策表達誠摯敬意。

在經濟部產業發展署大力支持之下，台灣機械公會自2020年起，網羅產學研及退休等精實專家，積極輔導機械業導入TPS精實管理，至今年已促成82家廠商、118個案次投入精實改善。

百餘位TPS輔導專家引導廠商改變批量生產習慣，提升客製化能力，用幫助廠商強化基本功的方式活化台灣競爭力。

莊大立表示，在產業發展署的大力支持下，TPS已逐步落實到產業界。在推動的過程中，輔導顧問是非常關鍵的角色，要先從企業既有的現狀著手進行盤點，協助廠商找到工程瓶頸點，再帶領團隊一一解決，好讓製造現場流動起來。

機械公會5年來除了邀請國瑞TPS推進中心團隊給予輔導協助外，也網羅自國瑞退休的TPS輔導專家、以及學界如成大、逢甲、東海等工業工程系的教授們支援，前往訪廠、診斷、提出改善建議，進而投入輔導等。

20日的觀摩活動即邀請20餘位TPS輔導專家出席，儼然成為一場輔導顧問的觀摩學習會。精呈科技就是由國瑞汽車TPS推進中心長期所輔導的企業。

精呈成立於2006年，產品以線切割機、放電加工機、微細孔加工機等為主，公司堅持研發自主，藉由高度的機電開發核心能力，打造CNC線切割機卓越傑出的性能。其客製化的產品，廣泛應用在高精密度模具、精密高硬材零件加工，包含、汽車、3C、醫療、航太等產業，並以自有品牌「EXCETEK」行銷全球30多國。

精呈自2019年引進國瑞進廠輔導，張瑞成率領第一線幹部全程參與，從繪製物與情報流圖基本功展開，針對每一個瓶頸點逐一解決，去年開始將交期難以掌握的整機鑄件，由外包轉自製，準交率提升24%、公司自製率達到40%，大幅降低加工成本及縮短交期。

精呈多年持續推動TPS的堅持，是機械業少有的代表性廠商之一。莊大立說，隨著產業的發展，精實管理推動計畫從2022年開始，改善主軸除了精實製造現場外，也納入數位與精實的融合。今年更將CEO Lean精神帶入計畫推動宗旨，呼籲企業必須由經營者來帶動全員的參與。