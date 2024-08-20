快訊

獨／搶親內幕曝！中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

雲豹能源綠電業務再下一城 喜獲京元電綠電採購合約

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）20日宣布旗下售電子公司天能綠電與京元電（2449）簽署綠電購售協議，雙方將展開為期15年以上的合作，總計供應京元電超過13億度綠電，全力協助企業實踐2050年淨零排放目標。

據悉，天能綠電結合母公司雲豹能源多元綠電資源，以太陽光電及風力發電作為此次綠電合作供應來源，預計2027年起，轉供京元電子旗下竹南分公司、銅鑼分公司的電力需求，提高再生能源使用率。

雲豹能源總經理趙書閔表示，2023年再生能源發電占比僅10%，如何在2050年淨零碳排目標中達成佔比70％，仍有很大成長空間，加上台灣未來將成全球AI資料中心供應鏈核心，勢必帶動綠電的需求。

趙書閔認為，能在這波綠電商機中脫穎而出的售電業者，關鍵在其供應綠電的規模量，以及保證供電的履約能力，而雲豹能源集團以「發電、售電一條龍」多元綠電媒合服務模式，可滿足各企業端的綠電需求。

京元電李金恭董事長則表示，因應全球氣候變遷，京元電子致力實現減碳承諾，自2023年開始認購綠電並提升再生能源使用績效，此次與雲豹能源展開長期綠電購售合作，不僅提升企業國際競爭力，將幫助2050年台灣廠區完成綠電使用率100%之永續目標。

趙書閔預估，今年集團綠電轉供簽約量將突破150億，目前持續與各大企業洽談綠電購售服務。根據國家再生能源憑證中心公布最新發行憑證張數統計，今年8月天能綠電售光電憑證張數超過1.3萬張，累計今年度天能綠電已銷售逾8.9萬張太陽光電憑證，市占率為27.65%，穩居國內售電龍頭寶座。

太陽光電 綠電 雲豹能源

延伸閱讀

台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展 10月盛大登場

雲豹能源子公司天能綠電 獲京元電子13億度綠電採購合約

中秋送禮做公益 唐寶寶用綠電生產手工餅乾

怡和綠電超商力挺台南市經發局 朝拚經濟、護就業、減碳排目標邁進

相關新聞

優於預期！7月外銷訂單金額破500億美元 年增4.8%連五紅

經濟部20日發布7月外銷訂單金額500.3億美元，為歷年同月第三高，年增4.8%，較預期表現佳。經濟部統計處長黃于玲表示...

全球數位人權會議明年2月在台舉行 探討AI、數位治理

全球最大科技與人權會議「全球數位人權大會」(RightsCon），將於明年2月24至27日來台舉辦，數位發展部今（20）...

台菲擴大直聘有共識！專案選工對象 新增機構看護工

時隔近5年，第9屆台菲勞工會議14日在菲律賓舉辦雙邊部長級勞工會議，我方由勞動部長何佩珊率團出席，會議達成7項共識，其中...

昔日稱「杯王」...安捷企業爆勞資糾紛 勞工控欠薪求助無門

昔日有飲料杯業「杯王」之稱的安捷企業公司爆發勞資糾紛，30多員工集體向桃園市議員黃敬平陳情，控訴資方積欠勞工薪資、資遣費...

台菲證交所首度簽署MoU 資本市場合作再增新夥伴

證交所今（20）日與菲律賓證交所（PSE）簽署合作備忘錄（MoU），台灣證交所目前已與31個交易所合作，簽署47個MoU...

房貸鬧錢慌、史上最嚴限貸令 專家教「一貸難求」解法

今年上半年，銀行房貸餘額增量達5003.99億元，是去年全年新增房貸的七成六。銀行房貸放款接近滿水位，市場傳出，史上規模最大的「限貸令」來了，甚至傳出中央銀行將進一步對土建融與房貸實施總量管制。 房市熱，民眾卻「一貸難求」，買到房卻貸不到款，怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。