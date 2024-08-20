雲豹能源綠電業務再下一城 喜獲京元電綠電採購合約

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）20日宣布旗下售電子公司天能綠電與京元電（2449）簽署綠電購售協議，雙方將展開為期15年以上的合作，總計供應京元電超過13億度綠電，全力協助企業實踐2050年淨零排放目標。

據悉，天能綠電結合母公司雲豹能源多元綠電資源，以太陽光電及風力發電作為此次綠電合作供應來源，預計2027年起，轉供京元電子旗下竹南分公司、銅鑼分公司的電力需求，提高再生能源使用率。

雲豹能源總經理趙書閔表示，2023年再生能源發電占比僅10%，如何在2050年淨零碳排目標中達成佔比70％，仍有很大成長空間，加上台灣未來將成全球AI資料中心供應鏈核心，勢必帶動綠電的需求。

趙書閔認為，能在這波綠電商機中脫穎而出的售電業者，關鍵在其供應綠電的規模量，以及保證供電的履約能力，而雲豹能源集團以「發電、售電一條龍」多元綠電媒合服務模式，可滿足各企業端的綠電需求。

京元電李金恭董事長則表示，因應全球氣候變遷，京元電子致力實現減碳承諾，自2023年開始認購綠電並提升再生能源使用績效，此次與雲豹能源展開長期綠電購售合作，不僅提升企業國際競爭力，將幫助2050年台灣廠區完成綠電使用率100%之永續目標。

趙書閔預估，今年集團綠電轉供簽約量將突破150億，目前持續與各大企業洽談綠電購售服務。根據國家再生能源憑證中心公布最新發行憑證張數統計，今年8月天能綠電售光電憑證張數超過1.3萬張，累計今年度天能綠電已銷售逾8.9萬張太陽光電憑證，市占率為27.65%，穩居國內售電龍頭寶座。