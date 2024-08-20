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全球數位人權會議明年2月在台舉行 探討AI、數位治理

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
「全球數位人權大會」(RightsCon）明年2月24至27日來台舉辦，數位發展部今日與該會議主辦單位「即刻連線」(Access Now)，簽署合作意向書。圖／數發部提供
「全球數位人權大會」(RightsCon）明年2月24至27日來台舉辦，數位發展部今日與該會議主辦單位「即刻連線」(Access Now)，簽署合作意向書。圖／數發部提供

全球最大科技與人權會議「全球數位人權大會」(RightsCon），將於明年2月24至27日來台舉辦，數位發展部今（20）日與該會議主辦單位「即刻連線」(Access Now)，簽署合作意向書，預期將有150國、3000名產官學專業人員來台，共同探討人工智慧、數位治理等議題。

數發部次長林宜敬表示，為符合賴清德總統倡議「數位新社會」，數發部積極應用人工智慧技術（AI）對抗假訊息，提高社會數位信任，保障「數位公民權」，並以數位公私協力打造數位民主創新模式。數位治理、民主和人權是「全球數位人權大會」的大會主軸，「全球數位人權大會」明年決定於台灣辦理是對我國最大的肯定，數發部也將透過與「即刻連線」合作，將台灣數位成就彰顯給民眾和全球，讓台灣成為全球不可或缺的民主夥伴。

「即刻連線」亞太區總監羅曼·吉辛·契曼（Raman Jit Singh Chima）指出，該團隊在今年3月、5月、6月、7月，接連來台拜會，深受啟發，包括人權委員會對AI的研究報告與前瞻性的討論，或是數發部在公民科技方面與民間團體的攜手合作，還有國科會在人工智慧基本法的制定理念，都讓他們對明年全球數位人權大會的成功辦理有極高的信心。

「即刻連線」企業與人權部門經理伊塞杜瓦·奧里巴博爾（Isedua Oribhabor）也表示，Access Now長期與科技公司與平台業者合作，針對資料保護、隱私規範和產品的合規提供建議，逐年感受到西方的投資人與企業，受到法規影響而重視使用者人權與隱私。

隨著全球數位人權大會將在台舉辦，Access Now也希望將國際經驗帶來東亞地區，尤其，台灣企業與東亞網路平台在世界上擁有極高的重要性，更是全球科技發展時保護隱私與人權的關鍵角色。在明年大會舉辦前，該組織除與政府互動外，也會積極接觸在地企業，就跨境資料傳輸、資通安全等議題交換意見，分享國際產業、企業社會責任和安全性等趨勢。

「全球數位人權大會」選擇在台灣舉辦的消息露出後，已收到超過兩千個議程提案。本次大會議程內容涵蓋18個數位領域、500場演講或會議，預期線上與會者達7000人、實體來台人員達3000人。

AI 人工智慧 人權

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