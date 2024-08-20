優於預期！7月外銷訂單金額破500億美元 年增4.8%連五紅

經濟部20日發布7月外銷訂單金額500.3億美元，為歷年同月第三高，年增4.8%，較預期表現佳。經濟部統計處長黃于玲表示，除了AI需求持續強勁熱絡外，消費性電子新品帶動電子上游備貨效應，今年下半年進入消費新品銷售旺季，有利於下半年接單動能。

經濟部預期，我接單將呈逐季增加之勢，預期8月接單金額491億美元至511億美元之間，年增6.7%至11%。

經濟部統計指出，7月外銷訂單500.3億美元， 較上月增9.8%，較上年同月增4.8%，七大貨品接單中，僅化學品呈年減，主要是受到中國大陸產能過剩影響。

展望未來，經濟部表示，受主要國家貨幣政策動向、地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球景氣復甦力道，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，均有助於支撐外銷接單持續成長。