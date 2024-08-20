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勞動部長率隊出席台菲勞工會議 直聘將納機構看護

中央社／ 台北20日電

台菲勞工會議14日落幕，雙方達成多項共識，包含菲律賓同意擴大直聘專案選工業別納入機構看護，也會協助台灣雇主聯繫延攬曾受聘僱但已返回菲國無法聯絡移工轉任中階技術工作。

台灣及移工來源國定期舉辦雙邊勞工會議，睽違4年多，「第9屆台菲勞工會議」14日於菲律賓八打雁市舉辦，這不僅是勞動部長何佩珊上任後第一次出席與移工來源國的雙邊勞工部長級會議，也是菲律賓移工部成立後，第一次主辦雙邊聯合勞工會議。

目前在台的菲律賓移工有15.6萬人，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天接受媒體聯訪指出，雙方這次針對菲國移工在台聘僱管理、提升菲國移工來台工作知能及權益保障等提出10項議題，經雙方整併討論後共達成7項具體重要結論。

蔡孟良表示，台菲雙方有「直接聘僱計畫瞭解備忘錄」條文，過去也針對內容多次討論修正，目前台菲的直聘範圍只開放製造業專案選工，這次菲律賓希望輸出有照護專業能力的移工，因此同意擴大直聘專案選工業別納入機構看護工作，讓長照機構可以透過專案選工完成引進。

蔡孟良也指出，台灣過去曾引進資深移工，因年限規定有些已回到菲律賓，現在有些台灣雇主希望可以重新回聘並轉任中階技術工作，但卻難聯繫。

蔡孟良說，台菲雙方同意共同推動「移工留才久用方案」，菲方同意協助向菲國勞工加強宣導申請資格條件及內容，並由馬尼拉經濟文化辦事處為窗口，協助雇主聯繫延攬曾受聘僱但已返回菲國無法聯絡的移工轉任中階技術工作。

另外，其他具體結論包含雙方同意對於移工異常中途解約，共同研議建立高風險異常管控機制；同意透過工作會議，續行討論解決勞動契約及工資切結書雙方法規及驗證內容落差；菲方也同意提供海外移工保險及救助基金（AKSYON FUND）等急難救助機制運作資訊給予台方參考。

何佩珊表示，這次受邀出席台菲勞工會議，代表菲律賓政府相當重視台灣新政府的成立、期待跟台灣有新互動，這對台灣國際關係、台菲雙邊友誼及勞工合作都是一個全新、更好的開始。

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