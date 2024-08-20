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AI需求續熱 7月外銷訂單500.3億美元年增4.8%
全球景氣緩步擴張，加上消費性電子新品備貨效應，以及AI等需求持續熱絡，經濟部今天公布7月外銷訂單統計為500.3億美元，年增4.8%，優於原先預期增幅，並為連續5個月正成長；累計前7月訂單金額為3248.9億美元。
依照貨品別觀察，經濟部表示，新興科技應用持續擴增，帶動資訊通信及電子產品接單成長，分別年增11.0%及2.2%；光學器材因部分手機新品備貨，帶動光學鏡頭接單成長，加上光學檢測及量測設備訂單續增，年增7.8%。
傳統貨品方面，經濟部表示，隨全球經濟緩步回升，帶動半導體設備、自動化設備、金屬製品需求增加，加上業者回補庫存動能持續，機械、基本金屬及塑橡膠製品訂單分別年增13.4%、4.8%、4.1%；化學品因海外同業產能開出影響，接單年減0.6%。
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