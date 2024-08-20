AI需求續熱 7月外銷訂單500.3億美元年增4.8%

今年上半年，銀行房貸餘額增量達5003.99億元，是去年全年新增房貸的七成六。銀行房貸放款接近滿水位，市場傳出，史上規模最大的「限貸令」來了，甚至傳出中央銀行將進一步對土建融與房貸實施總量管制。 房市熱，民眾卻「一貸難求」，買到房卻貸不到款，怎麼辦？

2024-08-20 12:30