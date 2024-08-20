清大蔡宏營接任國研院院長 續拓展AI半導體淨零科技

國科會轄下國家實驗研究院院長人事案底定，由清華大學動力機械工程學系清華講座教授兼工學院院長蔡宏營於今天正式接任。國研院指出，蔡宏營將繼續推動跨中心研究，拓展綠能與淨零科技、半導體暨AI人工智慧運算，並加強國際影響力。

國研院前院長林法正5月20日因升任國科會副主委，卸下院長一職，但仍擔任代理院長至8月19日，而蔡宏營今天正式接任國研院院長一職。

國研院指出，蔡宏營是清華大學動力機械工程學系學士、博士，曾任工業技術研究院機械與機電系統研究所經理，2008年至清華大學動力機械工程學系任教至今。

蔡宏營透過新聞稿表示，國研院為國家級介接學術界與產業界的重要研究機構，7個中心除建構諸多國家級的重要研究儀器設備或資料庫外，更在各自的領域中奠基深厚的研究能量，以「建構研發平台、支援學術研究、推動前瞻科技、培育科技人才」為4大任務。

國研院表示，蔡宏營本身在求學階段使用國家奈米元件實驗室（台灣半導體研究中心前身）的化學機械平坦化設備進行研究，是國研院提供研究資源的受惠者，如今他更能以院長的身分，持續推動國研院任務，並培育更多優秀後進。

國研院指出，蔡宏營除延續林法正任內大力推動的跨中心研究，積極拓展綠能與淨零科技、半導體暨AI運算外，未來更要加強國際影響力，讓台灣走向世界，同時，透過優異研究成果與跨域團隊合作，積極培養國際優質研究人才，追求全球頂尖、開創在地價值。

同時，蔡宏營曾任清華大學進修推廣學院院長、副教務長、大立光－清華大學聯合研發中心主任、上銀－清華大學聯合研發中心副主任、台達電－清華大學聯合研發中心副主任、國防部國防科技發展推行會委員、行政院科技政策與規劃專家會議機電能源領域核心專家、行政院科技政策諮詢專家室工程戰略群組領域專家，並曾擔任多家知名跨國企業顧問。

蔡宏營研究專長包含奈微米結構製程與光機電技術、先進材料與精密製造技術、智慧製造、碳系材料薄膜沈積與應用技術、影像處理與瑕疵檢測、新興能源技術開發及金屬積層製造，發表過200多篇期刊及會議論文，擁有64件國內外專利，並有5本專書著作，還曾兩度獲得客委會的桐花文學獎。