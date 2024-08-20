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雲豹能源子公司天能綠電 獲京元電子13億度綠電採購合約

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源旗下售電子公司天能綠電與全球半導體測試龍頭京元電簽署綠電購售協議。雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔（右二），以及京元電董事長李金恭（中）代表出席締結合作。圖/雲豹能源提供
雲豹能源旗下售電子公司天能綠電與全球半導體測試龍頭京元電簽署綠電購售協議。雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔（右二），以及京元電董事長李金恭（中）代表出席締結合作。圖/雲豹能源提供

雲豹能源（6869）旗下售電子公司天能綠電今 (20) 日與全球半導體測試龍頭京元電子（2449）簽署綠電購售協議，由雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔，以及京元電董事長李金恭締結合作，天能綠電將展開為期15年以上，總供應京元電超過13億度的綠電，協助企業實踐2050年淨零排放目標。

天能綠電結合母公司雲豹能源多元綠電資源，以太陽光電及風力發電作為此次綠電合作供應來源，預計2027年起，轉供京元電子旗下（竹南分公司、銅鑼分公司）之電力需求，提高再生能源使用率。

趙書閔表示，2023年再生能源發電占比僅10%，如何在2050年淨零碳排目標中達成占比70％，仍有很大成長空間，加上台灣將成全球AI資料中心供應鏈核心，勢必帶動綠電的需求；而能在這波綠電商機中脫穎而出的售電業者，關鍵在其供應綠電的規模量，以及保證供電的履約能力。雲豹能源集團以「發電、售電一條龍」多元綠電媒合服務模式，滿足各企業端之綠電需求。

李金恭表示，因應全球氣候變遷，京元電子致力實現減碳承諾，自2023年開始認購綠電並提升再生能源使用績效，此次與雲豹能源展開長期綠電購售合作，不僅提升企業國際競爭力，將幫助2050年台灣廠區完成綠電使用率100%之永續目標。

趙書閔預估，今年集團綠電轉供簽約量將突破150億，目前持續與各大企業洽談綠電購售服務。根據國家再生能源憑證中心公布最新發行憑證張數統計，今年8月天能綠電售光電憑證張數超過1.3萬張，累計今年度天能綠電已銷售逾8.9萬張太陽光電憑證，市占率為27.65%，居國內售電龍頭寶座。

太陽光電 綠電 雲豹能源

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