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昔日稱「杯王」...安捷企業爆勞資糾紛 勞工控欠薪求助無門

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
昔日「杯王」安捷企業公司爆發勞資糾紛，員工集體控訴資方求償，平鎮廠標註「永久歇業」。圖／取自Google Map
昔日「杯王」安捷企業公司爆發勞資糾紛，員工集體控訴資方求償，平鎮廠標註「永久歇業」。圖／取自Google Map

昔日有飲料杯業「杯王」之稱的安捷企業公司爆發勞資糾紛，30多員工集體向桃園市議員黃敬平陳情，控訴資方積欠勞工薪資資遣費，多次勞資調解不成，黃敬平今天表示，安捷企業積欠薪資龐大、受害員工多，不乏任職10、20幾年員工，積欠薪資、加班費及請求資遣費合計500多萬元，他促請市府勞動局要有作為保障員工權益。

桃園市府勞動局表示，安捷企業爆發勞資糾紛，勞工最近在上月31日申請勞資調解，會中資方表達要繼續生產，並未申請關廠和資遣員工計畫，但針對勞工要求發放積欠薪資和申請資遣費訴求，資方卻無法允諾何時發放，勞資調解不成立，由於該公司仍存續，勞工將被迫走司法訟訴途徑求償。

安捷企業去年爆發財務危機，平鎮、龍潭廠一度淪落法拍，目前平鎮廠被Google Map標註「永久歇業」，資方積欠勞工薪資、資遣費調解一直沒有結果，員工自救會發起人馬姓員工表示，資方積欠員工薪資，也不配合開立非自願離職證明及給付資遣費、高薪低報，在勞動局調解，不見資方提出薪資補償計畫、還以「還會繼續經營」理由搪塞，更誇張提出每月1000元方式分期清償積欠薪資，直到清償為止，勞資雙方無法達成和解共識。

黃敬平表示，安捷企業自2019年起不斷遭到勞工檢舉，違反各項勞基法規定，包括資方未依規定給付工資、延時工時未給加班費、延時工時超過法令時間及未按時繳納勞退金，部分員工更投保在旗下「嘉明工業股份有限公司」，企圖規避相關給付責任，資方目前還在營運，但是積欠薪資龐大、受害員工眾多，更有年資逾20年員工遭積欠薪資達80餘萬元，資方向員工收取勞健保費用卻未繳納保費，有詐取員工薪資嫌疑，勞工局應正該公司勞工權益和尋求協助保障。

昔日「杯王」安捷企業公司爆發勞資糾紛，員工集體控訴資方積欠勞工薪資、資遣費，圖為龍潭廠。圖／黃敬平提供
昔日「杯王」安捷企業公司爆發勞資糾紛，員工集體控訴資方積欠勞工薪資、資遣費，圖為龍潭廠。圖／黃敬平提供

加班費 薪資 資遣費

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