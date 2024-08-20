合作新里程碑 台灣證交所與菲律賓證交所簽 MOU

響應政府新南向政策，臺灣證券交易所（TWSE）20日與菲律賓證券交易所（PSE）簽署合作備忘錄（MoU），標誌台菲資本市場合作重要里程碑。證交所董事長林修銘表示，台灣交易市場目前不論是市值或成交量均在亞洲市場名列前茅，為打進世界前十大交易所之列，未來將持續敦親睦鄰，與各大交易所建立友情，提升在國際組織發言權，

據統計，台灣證交所已與世界31個交易所簽約，首次與菲律賓交易所簽約，同時也是證交所對外簽訂的第47份MOU。以東北亞、東南亞來看，除馬來西亞外，相關主要交易所均已與台灣證交所簽訂合作MOU。

臺灣證券交易所與菲律賓證券交易所簽署MoU典禮，由董事長林修銘董事長與PSE President & CEO Ramon S. Monzon代表簽約，並邀請金管會副主委陳彥良擔任見證人。台灣及菲律賓地理位置接近，經貿往來頻繁，近年我國政府積極推動「新南向政策」，持續強化與菲律賓在各領域的合作。本次MoU聚焦於成立工作小組，共同分享商品開發、市場資料、ESG等業務經驗，更期許共同推廣臺菲市場，深化合作。

金管會陳彥良副主委陳彥良致詞表示，推動台灣成為「亞洲資產管理中心」是金管會重要的施政目標，而推動國際合作及交流，更是達成政策不可或缺的項目；本次透過簽署MoU，為未來整合臺菲資本市場優勢奠定良好基礎，為雙方金融市場的聯繫與合作邁出重要一步。

林修銘表示，台灣資本市場在疫情期間及之後表現亮眼，這主要歸功於上市公司體質穩健且含括AI等潮流產業，豐富多元。加上多樣主題ETF商品發行，成功吸引更多投資者加入臺灣市場。展望未來，我們將持續協助上市公司壯大市值，深化ESG發展，並推出符合投資者需求的產品。我們相信這些方向與PSE的目標一致，期許未來在這些議題上，台菲雙方可基於今日的MoU有更深層次的經驗交流。

PSE President & CEO Ramon S. Monzon表示，對PSE與台灣證交所成為重要的合作夥伴充滿期待；相信未來透過雙方的深入交流，將促成互惠且有意義的相關倡議。PSE認為，台灣證交所在商品、技術發展、監管及永續方面的見解將為PSE發展注入寶貴的價值。