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台菲證交所簽署MoU 台股這記錄驚呆菲律賓PSE超想學

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
證交所今（20）日與菲律賓證交所（PSE）簽署合作備忘錄（MoU）。記者陳儷方／攝影
證交所今（20）日與菲律賓證交所（PSE）簽署合作備忘錄（MoU）。記者陳儷方／攝影

證交所今（20）日與菲律賓證交所（PSE）簽署合作備忘錄（MoU），台灣證交所目前已與31個交易所合作，簽署47個MoU，包括了東南亞及東北亞國等國家，近期相當受矚目的印度市，也被證交所列為尋求合作的目標。

雙方簽約儀式由證交所董事長林修銘與PSE President & CEO Ramon S. Monzon代表簽約，金管會副主委陳彥良擔任見證人，證交所表示，台灣與菲律賓地理位置接近，經貿往來頻繁，近年我國政府積極推動「新南向政策」，持續強化與菲律賓在各領域的合作；本次MoU聚焦於成立工作小組，共同分享商品開發、市場資料、ESG等業務經驗，更期許共同推廣臺菲市場，深化合作。

林修銘表示，台灣資本市場表現亮眼主要歸功於上市公司穩健的體質，加上多樣主題ETF的商品發行，成功吸引更多投資者加入，展望未來，將持續協助上市公司壯大市值，深化ESG發展，並推出符合投資者需求的產品，此方向與菲律賓證交所的目標一致，期許未來台菲雙方可基於MoU有更深層次的經驗交流。

Ramon S. Monzon表示，台灣證交所在商品、技術發展、監管及永續方面的見解，將為菲律賓證交所發展注入寶貴的價值，未來透過深入交流，雙方將促成互惠且有意義的相關倡議。

Ramon S. Monzon說，菲律賓人口1.5億人，股市投資人只有200萬人，占比不到2％，，他今天早上才知道台灣有2300萬人，股市投資人有1150萬人，比例高達50％，這是很令人感動的，他們很想學習。

林修銘表示，菲律賓證交所認為台灣證交所在ETF及市場監理等方面做得非常好，希望多交流，事實上，台灣資本市場在全球排名很前面，在亞洲資本市場也是名列前茅，出於真誠與其他證交所建立友誼，做好敦親睦鄰的工作，對於未來證交所開拓國際盃都是重要助益。

針對尚未展開合作的印度及馬來西亞市場，林修銘表示，都有在接觸，已有同仁前往印度資本市場考察。

菲律賓 證交所

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