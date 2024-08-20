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北部電量不足 市場看好中興電、華城等重電股後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台電擬對桃園以北數據中心一律不供電中，法人機構表示，北部地區因電力建設興建困難，導致發電量少於用電量。以2023年為例，北部用電量931億度，發電量750億度，供需差距高達200億度，而中部與南部地區，目前發電量都大於用電量。

分析師指出，因此，縱使從全國角度來看，電力供應足以滿足用電需求，但從區域平衡的角度，北部用電需求高度仰賴南電、中電北送，是不爭的事實。

北部電網受陽明山、大漢溪天然地形區隔影響，可進一步分為「北東」及「北西」電網。隨著北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，而且受到區域內機組故障和電網輸送能力限制等外在因素的影響，無法保證其他地區的電力能足量供應，即使輸送也需要其他地區增加發電來供應，因此台電一再疾呼協和電廠更新改建計畫的必要性。

法人機構表示，資料中心屬於用電密度極高的產業，對於電力系統影響甚大，因此世界各國皆謹慎面對並嚴格控管。如新加坡曾於2019年暫停資料中心設廠申請，雖於2022年重新開放，但對資料中心用電量與能源效率皆有嚴格標準。

台電引導用電量5MW以上資料中心，優先至擁有充足再生能源的中南部地區設廠，讓負載與電源端相互匹配，減少電源輸送的耗損下，看好高壓設備供應商包括華城（1519）、中興電（1513）、士電（1503）等，在台電高壓設備供應的領先性。

其中，華城未來展望包括今年北美以及台灣內需市場，變壓器價格行情維持高檔，且台電將啟動加速替換計畫，有利於產線稼動率；出口北美市場變壓器比重將持續提高至40%以上，且在北美高壓市場的領先性將持續兩年以上，不受同業降價影響；明年上半年新產能開出增加20%，將提高更為全範圍的產品組合，有助於在既有的北美客戶基礎上，提高變壓器應用面。

台電 華城

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