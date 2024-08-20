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8月國民經濟信心調查：景氣展望、股市樂觀指數 同步於樂觀區間走低

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰金控發布8月國民經濟信心調查結果，景氣展望及股市樂觀指數同步於樂觀區間震盪走低。

民眾景氣展望樂觀指數下降，消費意願同步減少：國發會最新公布的6月景氣對策信號轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，然或受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響，8月調查顯示，景氣現況樂觀指數大幅走低至3 (7月：21.1)，展望樂觀指數同步下降至-3.2 (7月：12)，民眾對未來景氣的樂觀預期在連續兩個月上揚後首度回落。大額消費意願指數降至11.3 (7月：14.8)，耐久財消費意願指數則下滑至-8.3 (7月: -5.7)。房屋稅差別稅率2.0方案於2024年7月正式上路後，買賣房意願皆減少，買房意願下降至-44.8 (7月：-41.1)，賣房意願指數小幅走低至11.2 (7月：11.7)。

59%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，88%民眾預期通膨仍高於2%：主計總處今年5月預估台灣2024年經濟成長率3.94%，通貨膨脹率2.07%，8月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至3.09% (7月3.11%) ，仍有59% (7月60%) 的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.57% (7月2.59%)，有88% (7月88%) 的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長仍較保守，而對於通膨預期也相對較高。

國際股市震盪走低，股市樂觀情緒及風險偏好同步下降：調查期間美國就業數據，且主要公司第2季財報遜於預期，令國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫。8月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至5.3 (7月：29.7)，而風險偏好指數則走低至19.4 (7月：24.9) ，但仍維持在正值的樂觀區間。

針對民眾對未來半年想增持的外幣，調查結果顯示：36.3%的民眾最想增持的外幣是美元，23.3%的民眾想買日圓，2.4%民眾會持有歐元，2.2%民眾想兌換人民幣，1.4%民眾則欲買其他貨幣，而34.4%的民眾則沒有意願持有外幣。超過六成民眾未來半年有增持外幣的意願，其中多數民眾(59.6%)傾向增持美元和日圓。

景氣對策信號 經濟成長率

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