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環境部碳權相關專案審查 七案過關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部持續審查碳權專案，目前已有七案通過，除先前通過的經濟部兩案、土地銀行、彰化銀行所提專案，近期新增新光人壽、遊戲橘子（6180）、漾拓國際等三案，投入碳權專案產業愈來愈多元。

近期新增的三項專案，都是將大樓或校舍照明汰換成高效率照明作為專案註冊來十年的碳權額度。

新光人壽提出的「新光人壽松山金融大樓照明設備汰換為高效率自願減量專案」，在第六次環境部溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會中審查通過，申請類別為「減少或避免排放」，以高效率LED替換既有的照明設備，更換範圍包括地下三樓至地面16樓，更換共計4,754盞，計入期為十年，預估溫室氣體總移除量3,740公噸二氧化碳當量。

遊戲橘子的「遊戲橘子辦公大樓 LED 照明節能計畫自願減量專案」也通過審查，以「減少或避免排放」申請類別，以高效率LED替換既有的照明設備，以總部大樓的地下三樓到地面16樓為更換範圍，共計1,592盞，計入期為十年，預估溫室氣體總移除量840公噸二氧化碳當量。

另外，漾拓國際的「嘉義市私立興華高級中學高效率用電節能自願減量專案」也通過審查，以「減少或避免排放」申請類別，以高效率LED替換既有的照明設備，預估溫室氣體總移除量100公噸二氧化碳當量。

LED

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