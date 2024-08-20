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首批國內碳權 拚10月上架…環境部長：年底進入碳有價時代

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啓明。記者趙容萱／攝影
環境部長彭啓明。記者趙容萱／攝影

國內碳權交易管理辦法已於8月15日上路，外界關注首批國內碳權何時上架？據了解，由於這是首度上架國內碳權商品，為求謹慎，環境部正與臺灣碳交所正緊鑼密鼓討論相關委託與授權，預估將於10月初上架。

環境部長彭啓明昨（19）日接受廣播專訪時表示，今年底一定會進入碳有價時代，且終極目標就是要走到碳交易，以亞洲鄰近國家來看，日本正在試行碳交易，南韓也已推動碳交易制度。

他說，碳定價本身會促進新興產業，因此碳費上路後，就會進一步研議碳交易制度，這也是終極目標，但「沒有碳定價就不會有碳交易」，因此碳定價制度要盡快上路。

碳定價相關子法或商品進度
碳定價相關子法或商品進度

環境部7月公告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」（即國內碳權交易管理辦法），明確規範國內碳權的指定交易方式，包括定價交易、協議交易、拍賣等三種，以及相關交易對象等規定。

由於碳權交易所為唯一的合法交易平台，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，氣候署正在準備國內碳權交易資訊系統等前置作業，同時也在委託臺灣碳交所交易，完成委託與授權之後，碳交所也可啟動相關作業，預計最快9月底、最遲10月初，就能在碳交所看到第一筆國內碳權的交易或拍賣。

據了解，以目前進度來看，10月初上架較有可能，不過若環境部、碳交所進度超前，也可能9月底推出。

黃偉鳴強調，目前碳費三子法，也就是碳費收費辦法、自主減量計畫管理辦法與碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標，正在密集的收尾階段，預計8月底會公告，屆時碳費與碳權的相關規定會更加完整。

針對「不能扣抵碳費」的國外碳權商品，為確保碳權商品品質，環境部曾發函碳交所，提醒有關「非屬氣候變遷因應法所定」之國外碳權上架參考指引。

日本 氣候變遷 碳權交易所

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