退撫基金明年獲撥補194億

行政院將於22日通過明年度中央政府總預算，據了解，行政院在明年總預算案中編列194億元撥補退撫基金，公、教分別撥補120億元、74億元，皆高於今年的各50億元。

行政院近日將向各界報告2025年中央政府總預算案，其中有關退撫基金撥補部分，經參考第八次精算報告、銓敘部及教育部按20年估算之撥補數，明年度共編列194億元，公職人員為120億元、教職人員為74億元，撥補退撫基金。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良昨（19）日指出，明年歲入歲出均創新高破3兆，其中攸關公教人員權益的公教退撫基金撥補，若延續今年額度金編列公教各達50億元，將不及精算分十年撥補的30%，毫無保障公教人員權益與落實基金永續的誠意。

侯俊良指出，對比勞保今年以一般公務預算撥補1,200億元、100億元特別預算，共1,300億預算撥補，凸顯軍公教退撫基金的相對不足，呼籲政府審慎考量。

賴清德總統日前聽取明年度中央政府總預算，歲入、歲出都逾3.1兆元，雙創新高，歲入歲出賸餘209億元，這是2020年編列平衡預算後，首次編列總預算賸餘，預計將於22日通過行政院會。外界關注撥補勞保額度，據了解，明年撥補勞保預算將至少維持與過去相同水準，至少1,200億元以上。