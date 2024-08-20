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Q2製造業產值 兩位數成長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
製造業示意圖。 聯合報系資料照
製造業示意圖。 聯合報系資料照

經濟部統計處昨（19）日發布今年第2季製造業產值逾4.8兆元，年增14%，連二季正成長。其中受惠於AI商機，帶動伺服器需求，電腦電子產品及光學製品業第2季產值達4,105億元，創歷年單季新高，年增逾56%。

經濟部分析，主因受惠於AI、高效能運算及雲端資料服務等需求持續增溫，推升資訊電子產業生產動能續強，加上部分傳統產業下游需求漸次回溫，以及上年同季比較基數較低。

經濟部指出，六大行業中以「電腦電子產品及光學製品業」產值4,105億元，創歷年單季新高，彈跳56%，表現最為亮眼，主因AI及雲端資料服務等需求暢旺，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單成長，帶動伺服器、固態硬碟、其他電腦設備及零組件、其他通訊傳播設備及行動裝置鏡頭等產值增加較多。

電子零組件業產值達1兆5,157億元，年增24%，連二季正成長，其中積體電路業產值攀升至9,707億元，為歷年同季新高，年增37%，主因受惠AI與高效能運算需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產，加上 IC設計、DRAM等產品訂單回升而增產。

面板及其組件業受終端電子產品需求疲弱影響，面板及彩色濾光片產量減少，產值1,276億元，年減5%。

傳產方面，化學材料及肥料業、基本金屬業分別年增11%、6%；機械設備業受惠半導體產業需求回溫，挹注半導體業者投資動能漸趨積極，產值年增4%；汽車及其零件業則因燃油小型轎車受電動車銷量提升排擠，加以部分汽車零件外銷接單減少，產值年減4%。

我國半導體產業及伺服器等兼具供應鏈完整及技術領先優勢，及下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注製造業生產動能持續成長。

半導體 電動

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