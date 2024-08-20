Q2製造業產值 兩位數成長

中秋節將近，在禮品市場上，中秋向來是一年當中送禮旺季。看好台灣的送禮商機，百貨龍頭新光三越今年訂出業績要挑戰50%的成長，總經理吳昕陽更喊出3年內年節禮盒要達5億元業績。這與現在相比，就是翻倍成長，也不禁令人好奇，台灣的送禮風氣是不是真的那麼盛行，市場規模有這麼大嗎？ 不僅通路商強攻禮品經濟，月餅製造業者也推出各項推陳出新的商品，例如限量販售長達25公分長的蛋黃酥，目標都在瞄準年度最大檔期商機。

2024-08-20 06:00