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金價徘徊歷史新高價 分析師指出「2大因素」都是原因

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
黃金精煉和金條製造商亞格賀利氏2009年4月在瑞士南部門德里西奧一處工廠存放其所生產的金條。法新社
黃金精煉和金條製造商亞格賀利氏2009年4月在瑞士南部門德里西奧一處工廠存放其所生產的金條。法新社

英國衛報報導，金價在16日下午創下每英兩2509.65美元（約台幣80291元）新高，儘管19日小幅下跌，但每英兩價位仍徘徊在歷史新高附近，約2503美元（約台幣80073元）。分析師指出，地緣政治緊張局勢不斷升高、預期美國降息和央行需求強勁等都是原因。

資產管理業者Hargreaves Lansdown貨幣和市場部門負責人蘇珊娜．史屈特（Susannah Streeter）解釋，地緣政治緊張局勢升高推高金價。她說：「儘管美元匯率走低有助於提振大宗商品需求，但進行中衝突結果的不確定性，提高人們對於安全避險資產的興趣。烏克蘭入侵俄羅斯造成未知影響，而隨著中東停火協議似乎將到決定性時刻，加薩和以色列間持續發生暴力行為。」

英國衛報也指出，隨著美國交易員對官員將很快開始降息愈來愈有信心，金價近日也因此變高。這將增加黃金等不提供利息資產的吸引力，同時也會削弱美元。

差價合約（CFD ）和外匯投資交易平台Capital.com的資深金融市場分析師羅達（Kyle Rodda）表示：「金價上漲的部分原因是因為美元走軟。然而，在預期美國會降息、央行需求強勁和中東地緣政治風險升溫狀況下，黃金基本面仍非常強勁。」

美國 金價 降息

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