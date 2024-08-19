快訊

去年平均所得70.9萬 未滿30歲青年月收入曝「同創歷史新高」

誰爆料李孟諺婚外情？PTT帳號本尊哀號「被盜用」 上次發文已是8年前

停職後神隱…高虹安一審重判7年4月 律師壓線最後一天提上訴

美元示弱亞幣飆 新台幣強升2.58角距31元僅一步之遙

中央社／ 台北19日電

美國聯準會幾乎篤定於9月降息，新台幣今天隨亞幣一同展開絕地大反攻，一舉闖過32.2、32.1元兩道關卡，收在32.03元、狂升2.58角，改寫逾4個月最高價，台北及元太外匯市場也爆出22.19億美元的大量。

美國公布的一連串經濟數據，除了印證通膨持續放緩，也減輕投資人對於經濟硬著陸的憂鬱，大幅提振市場情緒，熱錢重返亞洲新興市場，加上美元指數重摔，主要亞幣全面大漲。

新台幣一早以32.23元開出後，便強勢攻高，迅速闖過32.2元、32.1元兩道關卡，盤中最高升抵32.023元，今天盤中與收盤價雙雙改寫逾4個月新高紀錄。

外匯交易員直言，推動新台幣走升的關鍵力道就是外資，在一連串經濟數據都支持美國聯準會（Fed）降息決策之下，美元指數下挫，熱錢則重返亞洲新興市場，頗有提前布局的味道，這也讓今天亞幣全面強漲，新台幣順勢跟著國際盤升值。

「市場幾乎就是外資跟央行這兩個力道」，外匯交易員表示，熱錢大舉湧入，推動新台幣匯價狂飆，雖然亞幣都在升值，央行不希望新台幣衝得太快，幾乎每個價位都進場踩煞車、積極調節；至於出口商，看到匯價狂升難免緊張，但因為距離月底有段時間，還可以等，今天進場的拋匯力道有限。

央行統計，由於美國聯準會9月降息已成市場共識，美元指數顯露疲態，今天下挫0.76%，亞幣全數走高，人民幣上漲0.38%，新台幣勁揚0.81%，韓元及日圓升勢猛烈，分別升值1.52%及1.98%。

外匯交易員指出，新台幣隨著國際盤走，如果亞幣持續走揚，新台幣很有機會挑戰31元。

外匯交易員表示，全球央行年會將於8月22日至24日在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）登場，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於23日發表主題演說，這將是牽動全球後續金融局勢的重磅事件，市場期待鮑爾釋出偏鴿訊號，定調降息決策，並關注他對經濟情勢的看法。

外匯 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

投資人聚焦央行首長年會鮑爾演說 亞股漲多跌少

全球央行年會將舉行 法人：台股關注美聯準會談話

本周開盤前 五件國際事不可不知

傑克森洞年會22日登場 市場：鮑爾將舖路9月降息

相關新聞

零日攻擊1／中共攻台既視感太強 外商要求台商布局「大中華以外」

一部描繪中共解放軍對台軍事行動的電視劇「零日攻擊」，自7月下旬播出預告片後，便登上台灣輿論的熱門話題。台海戰爭可能爆發的氛圍，加上「匪諜就在你身邊」的敘事手法，讓議題討論度升高，尤其涵蓋台灣對外航運中斷、發生股災和銀行擠兌等片段，更讓全片瀰漫的「恐慌指數」快要破表。

2023年家庭儲蓄平均27.5萬元創高 「這縣市」存最多

根據主計總處最新公布的2023年家庭收支調查，去年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。

蔣萬安推台北新品牌 「潮台北TRENDY TAIPEI」9月登場

台北市長蔣萬安上任後打造台北市具代表性音樂活動「TRENDY TAIPEI潮台北」，將於9月2日至8日展開，蔣萬安與北流...

第2季製造業產值年增14.09% 「這產業」彈跳56.89%創新高

經濟部統計處19日發布2024年第2季製造業產值升為4兆8,073億元，年增14.09%，連續2季正成長。

中光電智能物流推出 Smart View 以 AI 技術守護工廠安全

迎接AI浪潮襲來，將AI導入工作任務可以提高工作品質與改善營運效率，安全面向亦可靠AI大躍升。中光電（5371）子公司中...

撤銷SRF電廠進度..2家提訟願 張善政：看經濟部回應

桃園市政府二度發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區入園許可，地方多位里長關切，新屋區下埔里長黃量煌今天上午在基層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。