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經濟部：凱米颱風受災中小企業前半年免息優惠貸款

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為協助凱米颱風受災企業復工復舊，經濟部19日宣布，加碼提供半年全額利息補貼，每家補貼上限50萬元，即時回應需求，以使受災企業盡速恢復生產，減少損失。

經濟部表示，受災之中小企業及稅籍登記業者，申請災害復工貸款之貸款利率由2.72%調降為2.22%，前半年給予最高2.22%利息補貼，另周轉金貸款100萬元以內一律提供10成保證，可採簡易評分表進行授信評估及核貸，各承貸金融機構將依據放寬後之融資優惠措施，協助取得資金。

經濟部提供之災害復工貸款包括「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」，相關優惠共有四大措施。

首先全面調降貸款利率並提高保證成數，貸款利率調降為2.22%，貸款金額超過100萬元均提高保證成數至9.5成。其二是提供前半年利息補貼，前半年貸款利息（最高2.22%）全額補貼，每家補貼金額上限50萬元，以全力協助受災中小企業恢復正常營運。

第三則是小額貸款（貸款金額100萬元以下）提高保證成數為10成，並採簡易申貸方式辦理。還有第四項措施是延長廠房、營業場所之貸款期間為最長20年（含寬限期最長5年），機器設備之貸款期間為最長7年（含寬限期最長3年），周轉性支出之貸款期間為最長6年（含寬限期最長2年），以減輕還款壓力。

經濟部指出，受災中小企業凡持有受災地區直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所、稅捐稽徵機關、經濟部產業園區管理局或產業園區服務中心、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件，或經金融機構調查屬實者，皆可於遭受颱風災害之次日起半年內（即2025年1月24日以前）申貸。

經濟部 颱風

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