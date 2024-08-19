經濟部通過10項中小企業創新研發補助 促累積研發能力

經濟部中小及新創企業署召開「小型企業創新研發計畫（SBIR）」第488、489次指導委員會議，審議通過電子領域1項、資通領域2項、生技領域3項、民生領域1項、服務領域3項，合計10項中小企業創新技術或研發計畫獲研發經費部分補助。

10家中小企業包括：綠環工程、生輝先勤、淯升企業、恩平方、鸚鵡螺法國文化、陶瑩、中偉科技、奈優生醫、戴壟生技、京冠生物科技。

中小及新創企業署（中企署）指出，第488、489次指導委員會議審議通過計畫，同時帶動受補助廠商投入研發經費逾1,831萬元，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力累積。SBIR計畫推動是為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，加速中小企業成長茁壯，並透過研發成果建立完整產業體系，促進台灣經濟發展。

中企署表示，經統計，SBIR計畫近三年累計通過執行1,595件創新研發計畫，政府補助金額逾10億2,468萬元，並帶動中小企業投入研發經費近19億6,951萬元，對於提升我國中小企業技術水準及產業競爭力，有相當助益。