快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

2023年平均所得70.9萬元 續創歷史新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據主計總處最新公布的2023年家庭收支調查顯示，去年有收入者平均所得新台幣70.9萬元續創新高。其中，未滿30歲的青年族群，平均所得54.5萬元，同創歷史新高，換算為每月所得收入約4.5萬元。

主計總處官員表示，在國內經濟持續成長、失業率下降、政府調升基本工資等因素助攻之下，有助於提升所得。此外，政府去年有普發現金6,000元的政策，全民受益，也會拉動整體所得往上走。

不過，主計總處官員提醒，所得收入的概念與薪資不相同，包含範圍更廣，除了薪資，投資產生的利息收入、租金，以及政府移轉收入等都算在內。換言之，所得收入應大於受僱人員薪資（報酬）。

去年所得收入者平均所得為70.9萬元，較2022年的70.4萬元成長。進一步觀察各年齡層的所得收入者平均所得，不論是低於30歲的青年族群、30歲以上的青壯世代，又或是65歲以上的高齡族群，全數呈現上揚。

失業率 薪資

延伸閱讀

去年30歲以下族群年均所得54.5萬創高 平均每月4.5萬

112年最低所得家庭負儲蓄獲改善 創15年最佳表現

明年最低工資調幅 上看4%…月薪估調升至28,570元

還輸高雄台南！台中薪水「六都」最低…內行人揭2關鍵：不意外

相關新聞

2023年家庭儲蓄平均27.5萬元創高 「這縣市」存最多

根據主計總處最新公布的2023年家庭收支調查，去年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。

撤銷SRF電廠進度..2家提訟願 張善政：看經濟部回應

桃園市政府二度發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區入園許可，地方多位里長關切，新屋區下埔里長黃量煌今天上午在基層...

蔣萬安推台北新品牌 「潮台北TRENDY TAIPEI」9月登場

台北市長蔣萬安上任後打造台北市具代表性音樂活動「TRENDY TAIPEI潮台北」，將於9月2日至8日展開，蔣萬安與北流...

第2季製造業產值年增14.09% 「這產業」彈跳56.89%創新高

經濟部統計處19日發布2024年第2季製造業產值升為4兆8,073億元，年增14.09%，連續2季正成長。

中光電智能物流推出 Smart View 以 AI 技術守護工廠安全

迎接AI浪潮襲來，將AI導入工作任務可以提高工作品質與改善營運效率，安全面向亦可靠AI大躍升。中光電（5371）子公司中...

近期類股輪動機會多 公用事業、房地產、REITs逆勢成贏家

美國聯準會9月降息步步逼近，美股下半年以來頻繁震盪反映投資人喜憂參半。摩根投信指出，前波標普500指數7月以來下跌2%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。