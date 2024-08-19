2023年平均所得70.9萬元 續創歷史新高

根據主計總處最新公布的2023年家庭收支調查顯示，去年有收入者平均所得新台幣70.9萬元續創新高。其中，未滿30歲的青年族群，平均所得54.5萬元，同創歷史新高，換算為每月所得收入約4.5萬元。

主計總處官員表示，在國內經濟持續成長、失業率下降、政府調升基本工資等因素助攻之下，有助於提升所得。此外，政府去年有普發現金6,000元的政策，全民受益，也會拉動整體所得往上走。

不過，主計總處官員提醒，所得收入的概念與薪資不相同，包含範圍更廣，除了薪資，投資產生的利息收入、租金，以及政府移轉收入等都算在內。換言之，所得收入應大於受僱人員薪資（報酬）。

去年所得收入者平均所得為70.9萬元，較2022年的70.4萬元成長。進一步觀察各年齡層的所得收入者平均所得，不論是低於30歲的青年族群、30歲以上的青壯世代，又或是65歲以上的高齡族群，全數呈現上揚。