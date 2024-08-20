還在吵核電？全球最大地熱設備商曝「改善這些」：台灣可變能源富翁

近期台灣對於選擇綠電或核電，有諸多討論。但早有專家指出，台灣蘊藏龐大的「地熱」，如果完全開發，幾乎等同於全台的總發電量。這說法是否為真？《遠見》專訪全球最大地熱設備製造商Ormat的銷售總監沙維特（Rami Shavit），他分析台灣地熱確實有潛能，但是能源轉型，有多個層面需付諸實行，才能實現2050淨零轉型的目標。到底有哪些新技術與政策需要導入？

「台灣有許多優勢可以發展地熱，」沙維特這麼形容：「Ormat期望台灣以獨立發電廠的身份發展15MW（百萬瓦）以上的地熱發電廠。」

有別於看天吃飯的風力和太陽能，位於地底下的地熱屬於「基載能源」，除非設備發生故障，不然它可以一天24小時全年無休地提供電力，是一個能減少對化石燃料倚賴，並減少碳排放的最佳選擇，沙維特提到，地熱甚至可以幫助台灣達成2050淨零排放的目標。

而除了能24小時提供穩定的電力，地熱相較其他再生能源，對環境的衝擊也相對較低。

台大地質系教授宋聖榮分析，太陽能發電的光電板在短短幾年間就需要面臨汰換的問題，後續回收也可能造成環境汙染，但地熱就比較不會面臨類似問題。

那台灣有什麼發展地熱的優勢呢？

別再爭辯核能，光靠地熱就能滿足全台總用電

位處環太平洋火山帶，台灣的地熱資源相當豐富，各地的溫泉就是最好的證據。

具體來講有多豐富？宋聖榮表示，台灣的地熱發展潛力至少可達到40GW（十億瓦），幾乎等同於全台灣的總發電量，「地熱可說是老天爺給台灣的黃金之一。」

此外，沙維特也說，地熱產業也可以創造許多就業機會，刺激經濟發展，吸引更多再生能源相關的投資。

「Ormat也會分享寶貴的經驗給台灣，互相交流探勘技術和資源管理，幫助台灣達成淨零轉型的目標。」

既然地熱資源豐富，台灣為何發展緩慢呢？

探勘風險較太陽能和風力高

宋聖榮指出，一塊地熱是否具備發電潛力，需先對地底進行探勘，這跟風力和太陽能安裝設備就能發電很不一樣，「探勘的風險和成本高昂，加上地熱潛力區多位於高山的原住民保留地，這讓願意投入的業者屈指可數。」

他說，從國外經驗來看，台灣可以參照印尼或土耳其等地熱新興國家的做法，營造地熱友善環境和設立專法，簡化環評程序，並提供大量的獎勵措施。

有鑒於政府將再生能源的重心轉向地熱，還希望在2050年前達成3GW到6.2GW的發電容量，沙維特認為，未來地熱廠的選址需審慎評估，因為這將大大影響未來可實現的發電容量，針對台灣地熱發展進度，他也給出一些建議。

台灣能當能源富翁？他建議技術與政策需改善

首先是探勘技術，過去台灣因為技術限制，增加了不少成本和風險，再加上地質條件複雜，讓台灣地熱開發進度緩慢。

如何變好？沙維特指出，台灣可以採用以下兩點新技術：

1. 「地震層析成像技術」 這技術可更有效地分析地下岩石的分布狀況，提升鑽探效率。 2. 「地球物理探勘」 這個方式可用來建構地底模型，並將儀器放到鑽探井下面隨時監測地質狀況。

接著是政策執行面，沙維特強調，政府是否能吸引更多投資對能否實現淨零目標至關重要。

「政府可以提供更多獎勵和支持措施來提振相關產業的發展，藉此吸引外界投資發展地熱。」

沙維特也提到，雖然台灣地熱資源豐富，但可以將風力發電和太陽能等其他再生能源做有效的整合，平均分配資源在各個產業上，將更有助於實現2050的淨零目標。

台灣地熱資源豐富，但可以將風力發電和太陽能等其他再生能源做有效的整合，平均分配資源在各個產業上。遠見記者／張智傑攝影

除此之外，沙維特也認同，完整的監管制度是地熱發展的一大關鍵。

「完善的法規制度對吸引相關投資非常重要，」他說：「台灣需要建立清楚的再生能源法規，包括電網整合和土地使用規範。」

根據經濟部能源署的新聞稿指出，經濟部在今年5月13日公告「地熱能探勘與開發許可及管理辦法」，規定地熱申設的行政程序，期望能打造地熱發展的友善環境。

最後，沙維特表示，民眾的環保意識也是淨零轉型的原動力之一。

「充分的溝通和宣導教育，才能喚起公眾的重視，」他說：「唯有政府、產業、學術和公眾社會的互相合作，能源轉型才會成功。」

（本文出自2024.08.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）