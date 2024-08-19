2023年家庭儲蓄平均27.5萬元創高 「這縣市」存最多

根據主計總處最新公布的2023年家庭收支調查，去年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。

至於家庭儲蓄前三名，2023年新竹市平均儲蓄36.86萬元躍居冠軍，較上年增加5.28萬元，主因所得增加較多；新竹縣36.09萬元退居第二、年減4.65萬元，主因消費支出大增；台北市35.43萬元續居第三、年增0.7萬元。

主計總處官員表示，近幾年台灣經濟表現不錯，家庭可支配所得持續增加，但受疫情影響，民眾減少旅遊、餐館等消費，家庭儲蓄增加較多；近兩年疫情結束，加上通膨居高，消費支出成長大於所得，但因所得持續增加，家庭儲蓄仍處於高檔。

對於2023年全體家庭儲蓄寫下新高，各分位組家庭平均每戶儲蓄也多有成長，主計總處官員表示，台灣經濟穩定成長，就業人數增加、失業人數變少，代表受薪人數變多，加上政府持續調升基本工資，以及全民共享普發現金6,000元的政策，都有助於民眾增加所得。

此外，值得一提的是，其中最低所得組家庭，雖然連17年落入負儲蓄，也就是支出大於收入，不過縮減至負1萬6,626元，為15年來最佳表現。

主計總處官員補充說明，家庭儲蓄統計未納入房地產、股票，以及過往累積的存款等，因此負儲蓄不等同貧窮。

主計總處統計，2023年「每戶」家庭可支配所得平均數為113.7萬元，較111年增2.5%，中位數為96.1萬元，增2.2%；剔除戶量因素後，「每人」可支配所得平均數為40.7萬元，較111年增4.0%，中位數為34.9萬元，增3.7%。