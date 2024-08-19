蔣萬安推台北新品牌 「潮台北TRENDY TAIPEI」9月登場

台北市長蔣萬安上任後打造台北市具代表性音樂活動「TRENDY TAIPEI潮台北」，將於9月2日至8日展開，蔣萬安與北流董事長黃韻玲、影視女星—田中千繪介紹潮台北，將結合「演唱會經濟、產業論壇及城市行動」等，以台北流行音樂中心為核心場域，串聯北市在地音樂空間，共同推動產業發展，打造嶄新的台北城市品牌。

蔣萬安今邀請台北流行音樂中心董次長黃韻玲與藝人田中千繪宣傳「TRENDY TAIPEI潮台北」活動，文化局說，活動經費為2000萬元，預計可以吸引5萬人次參與。蔣萬安表示，今年規畫特別多主題、串接不同領域，提供平台，讓流行音樂、影視、科技、新創等領域的產業可以交流。

蔣萬安提到，他在美國時曾參與一年一度的全球音樂產業盛會「美國南方音樂節South by Southwest Music Festival」，為期一周，結合音樂、電影、科技，還舉辦論壇、展會、多媒體互動，帶動產業跨界發展，邀請各方產業人士、意見領袖及政治人物演說，談論如何讓產業跨界合作，台北也希望能有類似的活動，讓台北走進世界、世界走進台北。

蔣萬安說，潮台北邀請超過20個國內音樂節，44個國內及國際唱片及經紀公司品牌共同布展、12國25位國際音樂策展人及節目買家，來臺北進行6天5夜深度媒合參訪的「TAIPEI MUSIC EXPO」，以及「Taipei Mojo魔力台北」名人專題講座，邀請10位在音樂、電影、戲劇、科技、民俗技藝等各領域重量級人物，訴說台北故事和發光之路，包含溫昇豪、曾寶儀及田中千繪都是講者之一。

蔣萬安指出，「Jam Jam Asia」音樂祭邀請國內外音樂人表演，早鳥票已經售完，一般票熱賣中，他最期待ASMRZ能表演《晚安大小姐》，還有魏如萱、鄭宜農、康士坦的變化球、冰球樂團及理想混蛋等台灣知名音樂人，並邀請亞洲7國超過50組歌手及樂團參與演出。

黃韻玲表示，為了潮台北活動，北流成立國際顧問團，整合亞洲流行音樂資源，實質討論未來音樂走向，串連音樂產業上、中、下游，希望喜愛音樂的人可以支持台北流行音樂中心。