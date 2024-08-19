中光電智能物流推出 Smart View 以 AI 技術守護工廠安全

迎接AI浪潮襲來，將AI導入工作任務可以提高工作品質與改善營運效率，安全面向亦可靠AI大躍升。中光電（5371）子公司中光電智能物流將AI技術結合AMR自主移動機器人，開發兼顧效率與安全的Smart View安全管理系統，能夠全面覆蓋客戶場域，從中央系統整合到分佈式邊緣偵測，從預防性防護到事件發生後的緊急應對措施，由資訊安全、環境安全監控到動態行為、貨物狀態辨識，由上至下滿足各個面向，提供最完整的場域安全方案。

中光電智能物流(Coretronic Intelligent Logistics Solutions Corporation, CiLS)源自母集團中強光電在人工智慧、數位孿生、工業5G等領域的多年來豐富的經驗，運用AI發展出智慧辨識、監測分析等技術，AMR自主移動機器人採用符合歐盟安全規範認證的元件，能夠預先、多面向的動態偵測現場環境，確保執行任務的精準度，Smart View針對各個面向提出高涵蓋的解決方案：

1.資訊安全防護: 透過權限管理、加密通訊等機制確保網路安全，防止自動設備遭攻擊。

2.環境安全監測: 監控場域內動態活動是否有異常，例如人員是否誤入危險區域或跌倒、長時間靜止或保安區域遭侵入，監測空氣品質、落塵、靜電，確保環境安全，監控設備狀態並損壞警示。

3.車輛路線安全監視: 透過CCTV辨識車輛動態，實時監控車輛行駛路線，提高安全保障與管理效率。

4.電梯對接人車分離: 整合多樣辨識技術，AMR進入電梯前確認電梯車廂狀態是否可進入，落實人車分離，確保人員安全。

5.儲位佔據辨識: 卸貨前確認儲位狀態，未被佔據儲位才能正常存放，若有異常則能發出警示以即時調整。

6.平整度及棧板歪斜辨識: 貨物堆疊及取貨時確認貨物是否平整，避免不平整堆疊造成貨物墜落。

零死角的AI安全防護