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第2季製造業產值年增14.09% 「這產業」彈跳56.89%創新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部統計處19日發布2024年第2季製造業產值。 聯合報系資料照
經濟部統計處19日發布2024年第2季製造業產值。 聯合報系資料照

經濟部統計處19日發布2024年第2季製造業產值升為4兆8,073億元，年增14.09%，連續2季正成長。

經濟部統計處分析，主因受惠於人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續增溫，推升資訊電子產業生產動能續強，加以部分傳統產業下游需求漸次回溫，以及上年同季比較基數較低。

經濟部統計處指出，六大行業中又以「電腦電子產品及光學製品業」，產值4,105億元，彈跳56.89%，創歷年單季新高，表現最為亮眼，主因人工智慧及雲端資料服務等需求暢旺，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單成長，帶動伺服器、固態硬碟、其他電腦設備及零組件、其他通訊傳播設備及行動裝置鏡頭等產值增加較多。

電子零組件業產值則高達1兆5,157億元，較上年同季增加24.82%，連續2季正成長，其中積體電路業產值攀升至9,707億元，為歷年同季新高，年增37.71%，主因受惠人工智慧與高效能運算需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產，加以 IC設計、DRAM等產品訂單回升而增產；面板及其組件業受終端電子產品需求疲弱影響，面板及彩色濾光片產量減少，致產值1,276億元，年減5.29%。

傳統產業方面，隨全球經濟緩步復甦，下游客戶回補庫存增加，加以上年同季比較基數偏低，致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年增11.13%、6.82%；機械設備業受惠半導體產業需求回溫，挹注半導體業者投資動能漸趨積極，產值年增4.20%；汽車及其零件業則因燃油小型轎車受電動車銷量提升排擠，加以部分汽車零件外銷接單減少，致產值年減4.26%。

經濟部統計處還提到，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2024年第2季製造業生產指數92.66，較上年同季增加14.75%，連續2季正成長。

經濟部統計處表示，關於未來經濟情勢，全球經貿市場仍處於通膨及高利率環境下，加以美中科技爭端、地緣政治風險等因素持續干擾景氣復甦力道，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，加以我國半導體產業及伺服器等兼具供應鏈完整及技術領先優勢，及下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注我國製造業生產動能持續成長。

人工智慧 經濟部

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