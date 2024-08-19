撤銷SRF電廠進度..2家提訟願 張善政：看經濟部回應

桃園市政府二度發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區入園許可，地方多位里長關切，新屋區下埔里長黃量煌今天上午在基層座談當面詢問市府二度發函撤銷3家SRF廠的經濟部回應，市長張善政說，市府是針對經濟部之前認為引用法條不正確，就用另一條法條切入與經濟部對質，「我們一步一步走，看經濟部怎樣回應」。

市政府舉辦新屋區基層座談會，多位里長關切SRF廠入園許可進度，向張善政當面詢問關切，黃量煌表示，市政府與經濟部公文往來，本月7日大家到總統府、經濟部陳情抗議，如今市府再度發函經濟部，居民肯定市長重視觀音、新屋居民的身體健康、居住環境安全，但不知經濟部回應如何？地方擔心經濟部「橫柴入灶」確定要蓋，大家該如何維護居民健康和環境安全。

張善政先向在場地方基層澄清，市府發函銷3家SRF廠不是發函給經濟部，而是「發函給3家SRF廠，複本給經濟部」，他並表示，發文是向廠商說明，依據那一條法規撤銷入園許可，目前已知2家SRF廠要提行政訟願，市府會繼續走這個程序。