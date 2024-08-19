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推動減碳增匯 國家公園署淨零碳規劃管理師專班開訓

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為了增進國家公園「減碳增匯」推動成效，內政部部長劉世芳指示國家公園署辦理「淨零碳規劃管理師專班」，第一梯次在19日舉行，學員包括內政部參事、國家公園署本部及各管理處主管53人，結業後將取得工研院核發結訓證書，獲得碳管理趨勢策略、溫室氣體盤查方法解析，以及產品碳足跡管理盤查等知識，奠定國家公園落實淨零轉型政策與行動的關鍵能力。

提升同仁相關專業知能，國家公園署辦理「淨零碳規劃管理師專班」，課程結合經濟部iPAS淨零碳管理師能力鑑定，由工業技術研究院承辦。

劉世芳出席開訓時表示，「淨零排放」是行政院「國家希望工程」的施政重點，也是賴清德總統近期宣布設置「國家氣候變遷對策委員會」的議題主軸。儘管我國在2022年已公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，但依據環境部6月發布最新國家溫室氣體排放清冊，我國2022年淨排放量僅較基準年2005年僅減少1.77％，未達預期目標。

劉世芳指出，為實現淨零排放國家政策目標，內政部各單位及所屬機關都應積極採取行動，特別是和淨零主要相關的國土管理署、國家公園署、建築研究所。由於國家公園、重要濕地與海岸範圍占全國陸海域保育面積的25.4％，是我國減碳增匯最重要的正向貢獻者，因此指示國家公園署邀請專家開課，讓同仁了解淨零國際趨勢、碳中和範疇與實踐等內容，學習溫室氣體盤查執行流程、產品碳足跡管理與數據計算，日後可將這些知識運用在國家公園的減碳增匯推動上。未來這樣的課程，也會擴大在各國家公園管理處舉辦。

減碳

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